18 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
DEAŞ Şanlıurfa Akçakale
GÜNDEM

DEAŞ´ın canlı bomba kuryesi sınırda mühimmatla yakalandı

DEAŞ'ın silah ve mühimmat taşıyan kuryesi Abud Mahho, Şanlıurfa'nın Akçakale sınırında düzenlenen operasyonla yakalandı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 13:46:59 Güncelleme: 14:07:47 DHA

Şanlıurfa'nın Akçakale sınırında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren terör örgütü DEAŞ'ın silah ve mühimmat taşıyan kuryesi Abud Mahho, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sorgulanan DEAŞ'lının sınır hattında gösterdiği yerde ise çuvalla toprağa gömülü mühimmat ele geçti.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin PYD denetimindeki Talebyad kentinden yasa dışı yollarla sınırı geçen terör örgütü DEAŞ'ın kuryesi Abud Mahho'yu gizlendiği evde yakalayarak gözaltına aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Suriye uyruklu örgüt üyesi Abud Mahho, terör örgütü DEAŞ'ın kuryesi olduğunu, silah ve mühimmat gibi malzeme aktarımını yaptığını itiraf etti.

Bunun üzerine hareket geçen polis, teröristin sınırı geçtiği sırada çuvalla toprak altına gizlediği canlı bomba eyleminde kullanılan yeleğin hazırlanmasında kullanılan malzemelerinin yerini gösterdi. Gösterilen yerde yapılan kazıda çuval içerisinde 3 el bombası fünyesi, 3 uzaktan kumanda anahtar sistemi, 6 elektrikli hale çevrilmiş kapsül ile 3 kilo 560 gram RDX patlayıcı ele geçirildi.

Ele geçirilen mühimmatın yapılan incelemesinde İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırılarda kullanılan malzemelerle benzerlik gösterdiği saptandı.

Gözaltındaki DEAŞ terör örgütü üyesinin sorgulaması devam ediyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 2
  • Misafir 12 dakika önce
    rabbim devletmize milletimize askerimize polisimize istihbaratımıza zeval vermesin onları tüm kötülüklerden korusun...
  • Misafir 1 saat önce
    son çırpınışları
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 28 kişinin tutuklanması istendi
GÜNDEM

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 28 kişi için ...
Şanlıurfa'da yarım ton uyuşturucu ele geçirildi
GÜNDEM

Samanların arasından yarım ton uyuşturucu çıktı!
Bekir Bozdağ Reina canisinin yakalanmasına yorum
GÜNDEM

"DEAŞ bağlantısı güneş gibi ortada, önemli bilgilere ...
Şanlıurfa Siverek'te kesilmiş 4 eşek kafası bulundu
GÜNDEM

Siverek'te kesilmiş 4 eşek kafası bulundu
AK Parti'li Necdet Ünüvar'dan "Recep İvedik 5" filmine tepki
GÜNDEM

AK Partili vekilden Recep İvedik mektubu
Reina saldırganı İstanbul'da yakalandı
GÜNDEM

Teröristin ülkesinden ilk açıklama
Adana'da bir cezaevinin çocuk koğuşunda yangın çıktı
GÜNDEM

ADANA'DA CEZAEVİNDE YANGIN: 3'Ü AĞIR 11 YARALI
Reina canisine iğrenç ödül!
GÜNDEM

İĞRENÇ MÜKÂFAT!
Park halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
GÜNDEM

PARK HALİNDE ALEV ALAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Brüksel'de askeri temaslarda bulundu
GÜNDEM

GENELKURMAY BAŞKANI HULUSİ AKAR, BRÜKSEL'DE ASKERİ TEMASLARDA BULUNDU
YAŞ'ı imzaya sunan Albay Fehmi Atuk'ta FETÖ'den tutuklu!
GÜNDEM

YAŞ'I İMZAYA SUNAN ALBAY DA FETÖ'DEN TUTUKLU!
Reina saldırısından kurtulan Senad Erkocevic: Yaşattığı korkuyu yaşayarak ölsün
GÜNDEM

'YAŞATTIĞI KORKUYU YAŞAYARAK ÖLSÜN'