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Mısır Çarşısı
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Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın paniği

Yangına hortumla su tutarak müdahale eden esnaf yangını kontrol altına aldı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 14:36:28 Güncelleme: 14:37:13 İHA

Tarihi Mısır Çarşısının çatısında bulunan jeneratörden çıktığı iddia edilen yangın paniğe neden oldu. Çatıya çıkan esnaf yangına hortumla su tutarak müdahale etti.

Eminönü'nde bulunan Tarihi Mısır Çarşısında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Çatıda bulunan jeneratörden çıktığı iddia edilen yangın tarihi çarşıda büyük paniğe neden oldu. Çarşı esnafı durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu esnada çatıya çıkan esnaf yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yangına hortumla su tutarak müdahale eden esnaf yangını kontrol altına aldı. Kısa süre sonra itfaiye ekipleri olay yerine gelerek soğutma çalışması yaptı.

Öte yandan yangın sonrası bölgede elektriklerin kesildiği öğrenildi.

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