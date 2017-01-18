Adana'da genç kız, vurularak öldürülen annesine böyle veda etti

Adana'da ayrılmak istediği sevgilisi tarafından vurularak öldürülen Fatma Taş'ın kızı Gizem Taş, sosyal paylaşım sitesine annesinin ölmeden önce dudaklarından dökülen "Kızım iyi mi" sözünü yazarak "Mekanın cennet olsun melek annem" dedi.



BİRER GÜN ARAYLA ÖLDÜLER

Olay, 15 Ocak'ta merkez Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi'nde meydana gelmiş, hemşire Fatma Taş'ın evine gelen sevgilisi Emre Arıkan, kendisinden ayrılmak isteyen genç kadına üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla kurşun yağdırmış, annesini korumak isteyen Gizem Taş'ın da yüzünü kurşun sıyırmıştı. Emre Arıkan, aynı tabancayla başına ateş etmişti. Fatma Taş 16 Ocak'ta, Emre Arıkan ise 17 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.



"MEKANIN CENNET OLSUN MELEK ANNEM"

Olayda yaralanan Gizem Taş, sosyal paylaşım hesabından "Artık benim kaybedecek hiç bir şeyim yok" yazdıktan sonra annesinin son sözlerinin 'Kızım iyi mi?' olduğunu belirtti ve "Mekanın cennet olsun melek annem" yazdı.

Beycan ÜÇKARDEŞ / ADANA