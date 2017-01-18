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Fatih'te metruk bina çöktü

Binanın boş olması ve yoldan kimsenin geçmemesi, büyük bir facianın önüne geçti

18 Ocak 2017 Çarşamba, 14:44:33 Güncelleme: 14:46:57 DHA

Fatih'te 3 katlı metruk bina henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Yıkılma sırasında ölen ya da yaralanan olmazken enkaz parçaları sokağı kapattı.

Edinilen bilgiye göre olay, Neviye Sokak üzerinde, Saat 13:00 sıralarında meydana geldi. Uzun süre önce eski olduğu gerekçesiyle boşaltılan 3 katlı bina, henüz bilinmeyen sebepten dolayı çöktü. Enkaz parçaları, sokağa da taştı. Bu sırada binanın boş olması ve yoldan kimsenin geçmemesi, büyük bir facianın önüne geçti. Çevredekiler hemen olayı polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridiyle sokağı kapattı. İtfaiye ekipleri de çöken binada inceleme yaptı. Çevre sakinleri binanın eski olduğunu ve bir süre önce boşaltıldığını, bir anda çöktüğünü söyledi.



Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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