19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Fethiye
GÜNDEM

Fethiye'de fuhuş operasyonu

Takma isimler kullanan kadınların Kırgızistan uyruklu 23 yaşındaki Arturgan E. ile Özbekistan uyruklu 35 yaşındaki Gulsanam Y. ve 28 yaşındaki Xhakıma K. oldukları tespit edildi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 14:48:28 Güncelleme: 15:49:24 DHA

Fethiye'de fuhuşa aracılık ettiği iddiasıyla 39 yaşındaki Mehmet A. ve fuhuş yaptıkları öne sürülen 2'si Kırgızistan, 1'i Özbekistan vatandaşı 3 kadın, polis tarafından gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Mehmet A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kadınların ise işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

Fethiye'de yabancı uyruklu kadınlara, gecelik 200 lira karşılığı fuhuş yaptırıldığını tespit eden Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet A.'yı takibe aldı. Mehmet A., geçen pazartesi günü saat 21.00'de, Babataşı Mahallesi'ndeki AVM'nin otoparkında bir müşteriyle fuhuş pazarlığı yaparken, yanındaki 3 kadınla birlikte gözaltına alındı.

FUHUŞA TEŞVİK SUÇUNDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI

Takma isimler kullanan kadınların Kırgızistan uyruklu 23 yaşındaki Arturgan E. ile Özbekistan uyruklu 35 yaşındaki Gulsanam Y. ve 28 yaşındaki Xhakıma K. oldukları tespit edildi.

GÖZALTINA ALINAN KADINLAR SINIR DIŞI EDİLECEK

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Mehmet A., 'Fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gözaltında tutulan kadınların ise işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 7
  • Misafir 1 saat önce
    Sayisi artmali klonlanmali
  • Misafir 9 saat önce
    VİZE SERBESTLİĞİNE HEMEN SON VERİLMELİ.
  • Misafir 10 saat önce
    Bırakında ruhsatlı çalışsınlar
  • Misafir 10 saat önce
    Bunlari pazarlayanada iyi bir cezai islem uygulanmali.
  • Misafir 10 saat önce
    askerimize verin
  • Misafir 10 saat önce
    Uyumayan hücreler
  • Misafir 11 saat önce
    gönderin özbek kırgız suriyeli kim varsa ülkelerine..bu nedir yaa
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Yozgat'ta kadınlar için yapılan termal havuzu ilk erkekler test etti
GÜNDEM

Kadınlar için yapıldı ilk erkekler test etti
Adana'da cezaevinde yangın çıktı
GÜNDEM

Adana'daki cezaevinde çocuk koğuşunda yangın
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEM

İzmir'deki kazada 1 polis hayatını kaybetti
Rus Elçi Karlov suikastiyle ilgili 1'i polis 2 kişi tutuklandı
GÜNDEM

Rus Elçi Andrey Karlov suikastinde flaş gelişme
Kaçak patronun bavulundan ne çıkacak
GÜNDEM

Kaçak patronun bavulundan ne çıkacak
Kağıthane'de bomba süsü verilmiş tencere paniği
GÜNDEM

Bomba süslü paketten tencere çıktı
Adana'da bir cezaevinin çocuk koğuşunda yangın çıktı
GÜNDEM

ADANA'DA CEZAEVİNDE YANGIN: 3'Ü AĞIR 11 YARALI
Reina canisine iğrenç ödül!
GÜNDEM

İĞRENÇ MÜKÂFAT!
Park halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
GÜNDEM

PARK HALİNDE ALEV ALAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Brüksel'de askeri temaslarda bulundu
GÜNDEM

GENELKURMAY BAŞKANI HULUSİ AKAR, BRÜKSEL'DE ASKERİ TEMASLARDA BULUNDU
YAŞ'ı imzaya sunan Albay Fehmi Atuk'ta FETÖ'den tutuklu!
GÜNDEM

YAŞ'I İMZAYA SUNAN ALBAY DA FETÖ'DEN TUTUKLU!
Reina saldırısından kurtulan Senad Erkocevic: Yaşattığı korkuyu yaşayarak ölsün
GÜNDEM

'YAŞATTIĞI KORKUYU YAŞAYARAK ÖLSÜN'