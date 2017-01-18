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DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 28 kişinin tutuklanması istendi

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 8 zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor

18 Ocak 2017 Çarşamba, 15:33:49 Güncelleme: 16:12:12 AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheliden 28'i, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından, terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirilen şüphelilerden 28'i, savcılık sorgusunun ardından ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmaları talebiyle, 4 şüpheliyi ise adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılık 1 şüpheliyi ise serbest bıraktı.

Bu arada, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 8 zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan çalışmalarda alınan ifadeler doğrultusunda 23 Aralık 2016'da 41 şüpheli hakkında, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan gözaltı kararı verilmişti.

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