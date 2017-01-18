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Kadir Güntepe kimdir
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Gözaltına alınan Kadir Güntepe kimdir?

FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Kadir Güntepe kimdir? İşte Kadir Güntepe'nin hayatı...

18 Ocak 2017 Çarşamba, 15:43:20 Güncelleme: 15:55:50

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Beytüşşebap eski Kaymakamı Kadir Güntepe gözaltına alındı. Peki Kadir Güntepe kimdir?

KADİR GÜNTEPE KİMDİR?

Kadir Güntepe, İstanbul'un Şişli ilçesinde dünyaya gelen Türk bürokrat ve kaymakamdır.

Eğitim hayatını Şişli Feriköy'de bulunan Mahmut Şevket Paşa İlköğretim Okulu'nda, Şişli Anadolu Lisesi'nde ve Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamlayan Kadir Güntepe, 2009'da İçişleri Bakanlığı'nın Kaymakam adaylığı sınavını kazanmış ve Van Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare amirliği görevini yürütmüştür.

Yozgat'ın Akdağmadeni ve Çandır ilçelerinde vekil kaymakamlık, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaymakam refikliği yapmıştır.

Ankara'da 3 aylık yabancı dil eğitimi aldıktan sonra İngiltere'ye gitmiş ve Essex Üniversitesi'nde akademik amaçlı olarak İngilizce kursunu tamamlamıştır.

Türkiye'ye döndükten sonra Ankara'da kaymakamlık kursuna katılmış ve 2012'de Amasya'nın Hamamözü ilçesine atanmıştır. Görevi boyunca birçok sosyal sorumluluk projeleri yöneten Kadir Güntepe, bir spor tesisi projesi için Spor Genel Müdür Vekili'ne ulaşamadığı için internet üzerinden kendisine dikkat çekici bir mesaj göndermiştir. Ardından cevap alamayan Kadir Güntepe, vekili Başbakanlık'a şikayet etmiş ve haklı bulunmuştur.

28 Haziran 2015 tarihinde Şırnak şehrinin Beytüşşebap ilçesine kaymakam olarak atanmış, 1 Aralık 2016'da da Elazığ Valiliği hukuk müşavirliği görevine getirilmiştir.

25 Eylül 2015 tarihinde bir terörist saldırısında evi ve makam aracı kurşunlanmış, evinin salonuna ve etrafına bomba ve roket atılmıştır.

18 Ocak 2017 günü Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Beytüşşebap eski Kaymakamı, Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe gözaltına alındı.

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