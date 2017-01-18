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İstanbul'da fidye için kaçırdıkları çocuğu 56 saat aç bırakmışlar

Suriye uyruklu Farajallah K., Muhammed D. ve Muhammet Abdulnasir K. poliste verdikleri ifadelerinde alacakları 3 milyon doları aralarında eşit olarak paylaşmayı planladıklarını anlattıkları öğrenildi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 16:43:09 Güncelleme: 16:47:16 DHA

İstanbul'da Yemen uyruklu bir işadamının 14 yaşındaki torununu kaçırarak 3 milyon dolar fidye isteyen, ardından polis operasyonuyla yakalanan Suriye uyruklu 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin polisteki ifadelerinde alacakları 3 milyon doları aralarında eşit olarak paylaşacaklarını söyledikleri öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin kaçırdıkları çocuğu 56 saat boyunca sadece su verdikleri ve aç bıraktıkları öğrenildi.

POLİS 56 SAATTE KURTARMIŞTI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Rehine Kurtarma ve Müzakere timi tarafından dedesinden 3 milyon dolar fidye istemek için 14 yaşındaki torun A.R.S.'yi kaçırarak 56 saat boyunca rehin tutan 3 şüpheli, polisin Silivri'de düzenlediği operasyonla yakalanmıştı. Bir odada korku dolu 56 saat geçiren A.R.S. ise polis ekipleri tarafından kurtarılarak ailesine teslim edilmişti.

3 MİLYON DOLARI ARALARINDA PAYLAŞACAKLARMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler Suriye uyruklu Farajallah K.(32), Muhammed D.(24) ve Muhammet Abdulnasir K.(25) poliste verdikleri ifadelerinde alacakları 3 milyon doları aralarında eşit olarak paylaşmayı planladıklarını anlattıkları öğrenildi.

KAÇIRDIKLARI ÇOCUĞU AÇ BIRAKMIŞLAR

Fidye istedikleri Yemen uyruklu Ali Hussain El surmi(63) nin adını İstanbul'da yaşayan arkadaşlarından "Zengin bir Yemenli" olarak duyduklarını anlatan şüphelilerin onun torununu çok sevdiğini, bu nedenle istedikleri her parayı vereceğini düşündüklerini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin kaçırdıktan sonra 56 saat rehin tuttukları A.R.S.'ye ilk 24 saat hiçbir şey vermedikleri daha sonra ise sadece su verdikleri öğrenildi.

3'Ü TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları Silivri adliyesin de benzer ifadeler verdikten sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler sevk edildikleri mahkeme tarafından adam kaçırma, zorla alıkoyma, yağma ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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