CHP Parti Sözcüsü Böke'den Bahçeli-Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin açıklama

CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerine ilişkin, "AKP ve ortaklarının cebren ve hile ile de olsa kabul ettirmeye çalıştıkları bu rejim değişikliği teklifine sonuna kadar direneceğiz. Hukukun, İçtüzük'ün ve anayasanın bize verdiği bütün hakları kullanmaya, Meclisi, cumhuriyetimizi, demokrasimizi AKP ve ortaklarına yıktırmamaya bir kez daha söz veriyoruz." dedi.



CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında TBMM'de toplandı.



Böke, MYK toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu ve sorularını yanıtladı.



Meclisin iktidar eliyle anayasa değişiklik teklifi gündemiyle meşgul edilirken, vatandaşın gerçek gündeminin üzerinin kapatılmaya çalışıldığını, görmezden gelindiğini ileri süren Böke, ekonomik verileri işaret etti.



"Cumhuriyetimiz, demokrasimiz, yarınlarımız, milletin egemenliği saray destekçilerinin rejim değişikliği ısrarı ve inadıyla tehdit altında" diyen Böke, buna karşı cumhuriyete ve demokrasiye inanan vicdanı hür milletvekillerinin her türlü dayatmaya karşı mücadele ettiğini bildirdi.



Ülke ekonomisinin karanlığa doğru sürüklendiğini belirten Böke, vatandaşların karşı karşıya kaldığı bütün ekonomik sorunların, dayatılan rejim değişikliğinin ve siyasi inadın ileride ülkeye ne getireceğini gerçekçi bir şekilde yaşattığını savundu.



Böke, resmi rakamlara göre Türkiye'de işsizlik oranının yüzde 11,8'e çıktığını, dolar kurundaki yükselmenin vatandaşın cebindeki parayı günden güne erittiğini, zamların daha sahibinin eline geçmeden anlamsız ve yetersiz hale geldiğini iddia ederek, bunun iktidar tarafından fiili olarak hayata geçirilen başkanlık sisteminin, siyasi inadın ve hırsın sonucu olduğunu vurguladı.



Tüm ülkenin bir siyasi ihtiras uğruna hep beraber fakirleştiğini ileri süren Böke, "80 milyonun hepsi için her şey çok daha zor. Neden? Neyin bedelini ödüyoruz? Hangi hedef uğruna? Cevap çok açık; kişisel siyasi hırs, koskoca bir ülkenin ikbalinin önüne geçmiş. 80 milyonu yok sayıyor. Israr edilen rejim değişikliğinin gerçekleştiği takdirde 80 milyona neler yaşatacağı çok açık; fakirleşeceğiz. Daha bugünden fakirleşiyoruz. Ne yaşayacağımız çok belli. İtirazımız bu yüzden. Biz 80 milyonun ortak geleceği için başka bir Türkiye hayali gerçekleşsin diye bir mücadele vermek zorundayız." diye konuştu.



"BUGÜN TARİHİ BİR GÜN"



TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerinin başladığını hatırlatan Böke, "Bugün tarihi bir gün. Çünkü bu rejim değişikliği cumhuriyetimizi, demokrasimizi, hepimizin geleceğini yok etmek istiyor. Bu Meclis'i feshetmek istiyor." ifadesini kullandı.



CHP'nin teklifin tüm aşamalarından bugüne AK Parti'nin hukuka uymayan, kimi zaman kaba güç kullanımına kadar giden her türlü baskısına rağmen, onurlu ve Cumhuriyetin kurucu partisine yakışan bir mücadele verdiğini belirten Böke, şöyle devam etti:



"Birileri seçmenlerinden aldıkları kutsal emaneti sarayın vesayetine sokmak için uğraşıyor, birileri ise namusları üzerine yemin ederek emanet aldığı anayasaya, cumhuriyete ve demokratik düzene sahip çıkmak için mücadele veriyor. Biz CHP olarak, anayasanın, İçtüzük'ün, hukukun ve milletin bizlere yüklemiş olduğu yükümlülükleri ve sorumlulukları yerine getirmek üzere hepimizin hakkını ve geleceğini korumak üzere mücadele etmeye ve gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. AKP ve ortaklarının cebren ve hile ile de olsa kabul ettirmeye çalıştıkları bu rejim değişikliği teklifine sonuna kadar direneceğiz. Hukukun, İçtüzük'ün ve anayasanın bize verdiği bütün hakları kullanmaya ve bu kapsamda Meclisi, cumhuriyetimizi, demokrasimizi AKP ve ortaklarına yıktırmamaya bir kez daha söz veriyoruz."



KILIÇDAROĞLU-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ



Kılıçdaroğlu'nun bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeye ilişkin soru üzerine Böke, Kılıçdaroğlu'nun görüşme sonrası yaptığı açıklamalara işaret etti.



MHP'nin Türkiye siyasi tarihinin önemli bir partisi olduğuna dikkati çeken Böke, "Esas olan vatandır, gerisi teferruattır diyen yaklaşımımızla Sayın Genel Başkanımız Sayın Bahçeli ile bir görüşme yaptı. Bizim için Türkiye'nin çıkarları öncelikli olduğu için bu görüşmeyi önemsiyoruz. Nezaket çerçevesi içinde 45 dakikalık bir görüşme gerçekleşmiş ve Sayın Genel Başkanımız Türkiye'nin geleceğine ilişkin bütün kaygıları bu görüşme çerçevesinde paylaşmıştır. Bizler Türkiye'nin ortak geleceğinin yeniden birlikte inşa edilmesi için atılması gereken her adımı atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"TWITTER'DAKİ YAZIŞMALAR BİRER TEFERRUATTIR"



Görüşme öncesi Bahçeli'nin sosyal medya aracılığıyla CHP'ye ilişkin paylaşımlarının gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine de Böke, "Esas olan vatandır gerisi teferruattır derken; bizim gözümüzde esas olan vatan, Twitter'daki yazışmalar birer teferruattır. Bu teferruatların detayının sorulması gereken merci biz değiliz, MHP'dir." karşılığını verdi.



Böke, erken seçime ilişkin soruyu yanıtlarken, bunun bir şantaj ya da tehdit unsuru olarak kullanılmasını asla doğru bulmadıklarını bildirdi. Kendileri için erken seçimin milletin görüşünün alınması için demokratik bir hak olduğunu vurgulayan Böke, "Hodri meydan" demelerinin sebebinin de bu olduğunu ifade etti.



"Kılıçdaroğlu- Bahçeli görüşmesinden umutlu musunuz?" şeklindeki soruya da Böke, şu yanıtı verdi:



"CHP'nin bir umudu var; o da Türkiye. Ve Türkiye'yi temsil ediyor olan vicdanı ve aklı hür vekillerin varlığı. Biz geçtiğimiz hafta CHP'nin hatipleri milletvekillerine seslendik; 'demokrasi, hukuk, hepimiz için bir ihtiyaç, kalkınma ve refah hepimiz için ortak hedef' dedik. Bu ortak hedefi gerçekleştirmenin tek yolu da Türkiye'nin cumhuriyetini ve o cumhuriyetin dayandığı demokrasiyi, çok partili düzeni güçlendirmekten geçiyor. Ben vicdanı ve aklı hür yüzlerce milletvekilinin Türkiye'nin bu ortak geleceğine dönük adım atacağından tereddüt duymuyorum. Dolayısıyla bizim umudumuz bir görüşmeyle şekillenecek bir şey değil. Bizim umudumuz, 80 milyonun geleceğini ciddiye alan vekillerin varlığı."