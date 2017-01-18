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Adana'da 'Polis giremez' denilen bölgede huzur operasyonu

18 Ocak 2017 Çarşamba, 17:26:14 DHA

PKK yandaşlarının korsan gösterilerinde merkezi haline gelen Karasu'da ekipler, yoldan geçen araçları tek tek durdurup, kontrol etti

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    Adana'da bölücü terör örgüt PKK yandaşlarının sık sık gösteri yaptığı ve polisin giremeyeceği iddia edilen Karasu Mevkii'nde ekipler huzur operasyonu yaptı.

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    Merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi Karasu Mevkii'ne gelen ekipler, zırhlı araçlarla çevre güvenliğini sağladı.

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    Bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının korsan gösterilerinde merkezi haline gelen Karasu'da ekipler, yoldan geçen araçları tek tek durdurup, kontrol etti.

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