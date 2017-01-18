Adana'da 'Polis giremez' denilen bölgede huzur operasyonu
18 Ocak 2017 Çarşamba, 17:26:14 | Güncelleme: 17:30:53
DHA
PKK yandaşlarının korsan gösterilerinde merkezi haline gelen Karasu'da ekipler, yoldan geçen araçları tek tek durdurup, kontrol etti
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Adana'da bölücü terör örgüt PKK yandaşlarının sık sık gösteri yaptığı ve polisin giremeyeceği iddia edilen Karasu Mevkii'nde ekipler huzur operasyonu yaptı.
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Merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi Karasu Mevkii'ne gelen ekipler, zırhlı araçlarla çevre güvenliğini sağladı.
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Bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının korsan gösterilerinde merkezi haline gelen Karasu'da ekipler, yoldan geçen araçları tek tek durdurup, kontrol etti.
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Şüpheli kişilerin kimlik sorgulamasına yapan ekipler, kahvehane ve işyerlerinde de arama yaptı.
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Devriye gezen zırhlı araçlar uygulamaya katılan ekiplerin güvenliğini sağlarken, caddeye açılan sokakların girişlerini tutan Özel Harekat timleri de tetikte bekledi.
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Yaklaşık 1 saat süren ve 450 polisin katıldığı uygulamada, bölücü terör örgütü mensuplarının duvarlara yazdığı sloganlar sprey boyalarla ile silindi, 53 otomobil, 15 motosiklet ile 150 şahsın GBT sorgusunu yapıldı.