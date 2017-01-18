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TSK: İngiliz ve Rus uçakları DEAŞ hedeflerini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Rus ve İngiliz savaş uçaklarının El Bab'da DEAŞ hedeflerini vurduğu belirtildi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 19:12:56 Güncelleme: 19:56:49 DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede, bugün Rusya yetkilileriyle yapılan koordine neticesinde Rusya Hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının, El Bab'ın güneyinde belirlenen DEAŞ terör örgütü hedeflerine hava taarruzları gerçekleştirdiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede, bugün sabah saat 07:00'da, 07:14'de, 11:35'te ve 16:20'de Koalisyona ait ABD Silahlı İHA'lar ile gerçekleştirilen keşifler esnasında düzenlenen hava saldırısında El Bab bölgesinde DAEŞ'a ait hedefler vuruldu.

Yine bugün saat 15:30 sularında Koalisyon ile yapılan hedef koordinasyonu neticesinde Bzagah bölgesinde belirlenen DEAŞ terör örgütü hedeflerine Koalisyon Hava Kuvvetleri tarafından (İngiltere'ye ait TORNADO savaş uçakları ile) hava taarruzu düzenlendiği ve hedeflerin imha edildiği açıklandı. Uzun bir süreden sonra koalisyon savaş uçakları ile ilk kez hava taarruzu düzenlendiği ifade edildi.

Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde, bugün Rusya yetkilileriyle yapılan koordine neticesinde Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile El Bab'ın güneyinde belirlenen DEAŞ hedeflerine hava taarruzlarının gerçekleştirildiği belirtildi.

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