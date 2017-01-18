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İZmit halk otobüsü
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İzmit'te halk otobüsünde akılalmaz dolandırıcılık

İzmit'te cep telefonu ile konuşan bir kişiyi dinleyen şoför, şahsın çocuğunun hasta olduğunu duyması üzerine yolculardan yardım parası topladı. Kişinin dolandırıcı olduğu ortaya çıktı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 20:06:35 Güncelleme: 20:13:09 DHA

İzmit'te, halk otobüsünde cep telefonu ile görüşürken ağlayarak çocuğunun hasta olduğunu söyleyen kişiyi duyan sürücü yolculardan yardımcı olunmasını istedi.

Halk otobüsündekilerin yardımlarıyla 480 lira toplanarak ağlayan kişiye verildi. Kocaeli Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Mustafa Kurt insanların duygularını kullanan kişinin dolandırıcı olduğunu, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Önceki gün, Umuttepe seferini yapan halk otobüsünde yaşanan olay aracın güvenlik kameralarına yansıdı. Cep telefonu ile sesli bir şekilde konuşan kişi çocuğunun hasta olduğu söylerken, ağlamaya başladı. Halk otobüsü sürücüsü telefonla konuşan kişinin ağlaması karşısında yolculara seslenerek, yardımcı olunmasını istedi.

Yolcular bir anda elden ele para topladı. Toplanan para ağlayan kişiye verildi. Ayağa kalkıp teşekkür eden kişi yolculardan haklarını helal etmelerini istedi. Yolcular da 'helal olsun' diyerek cevap verdi. Otobüste yolcuların ve sürücünün hassasiyeti sosyal medyada yer alırken, kimileri sürücüyü ve yolcuları takdir ederken, kimileri ise para verilen kişinin dolandırıcı olduğunu iddia etti.

Kocaeli Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Mustafa Kurt otobüsteki kişinin dolandırıcı olduğunu söyledi.

Vatandaşların duygularını kullanan kişilerin para topladığını belirten Mustafa Kurt, "Dolandırıcılıkta ender rastlanan bir olaya tanık olduk. 16 Ocak pazartesi günü 53 numaralı hattımızda bir vatandaş otobüse biniyor. Yanında çocuğuyla birlikte ve çocuğunun ağzında maske var. Otobüs dolduktan sonra telefonla biriyle görüşüyor ve başlıyor ağlamaya. Ağlayınca burada mağdur olduğunu ve çocuğunun hasta olduğunu belirtiyor. Bu sefer tabi buna dayanamayan bizim şoför esnaf arkadaşımız iyi niyetle bu arkadaşımıza yardım niyetiyle yolculardan para topluyor ve kendisine veriliyor. Biz araştırma yaptık. Bu kişi veya bu kişilerin kalabalık hatlara binerek aynı yöntemi kullanarak dolandırıcılık yaptığını tespit ettik. Türk insanında merhamet duygusundan dolayı arkadaşlarımız sadece yardım amaçlı destek oldular ama bunun dolandırıcı olduğu görüldü. Diğer şoför arkadaşlarımızı uyarıyoruz, bu gibi yöntemlere asla müsaade edilmesin. Yolculuk yapan vatandaşlarımız da bu konuda duyarlı olsunlar. Çünkü gördük ki bu dolandırıcılıkta son ve güzel bir sistem. İnsanların duyguları ile oynayabiliyorlar. Dikkatli olmaları yönünde uyarmak istiyorum" dedi.

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