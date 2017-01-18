Manisa'da cinsel istismar

Manisa'da 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunarak olay yerinden kaçan 23 yaşındaki M.T.'yi tespit eden polis, "İş başvurun kabul edildi" diyerek yakaladı.

Olay, bugün saat 15.40 sıralarında 1. Anafartalar Mahallesi Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerindeki özel istihdam bürosunun bulunduğu apartmanda yaşandı. Sokakta takip ettiği 12 yaşındaki kızın arkasından apartmana giren M.T., çocuğa cinsel istismara kalkıştı.

Küçük kızın attığı çığlık üzerine korkan M.T., hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, kimliğini belirlediği M.T.'nin daha öncede aynı binadaki özel istihdam bürosuna iş başvurusu için geldiği saptadı.

Bunun üzerine polis, M.T.'yi arayıp, "İş başvurun kabul edildi, buraya gelmen gerekiyor" dedi. Olayın üzerinden iki saat geçmesinin ardından apartmana geri dönen M.T., bina girişinde yakalandı. Gözaltına alınan M.T.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.