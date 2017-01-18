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Kayseri'de çocukları kuyuya atan sanık ifade verdi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 21:04:55 DHA

Kayseri'de kayınbiraderinin çocuklarını döverek kuyuya atan Rukiye Tülay'ın ifadesi dehşete düşürdü

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    Kayseri'nin Tomarza İlçesi'nde boşanmasından sorumlu tuttuğu eski kayınbiraderinin çocuklarını dövüp kuyuya atan, 10 yaşındaki Mehmet Ali'nin ölümüne, 7 yaşındaki Eylül Turan'ın ise yaralanmasına neden olan 28 yaşındaki Rukiye Tülay, "Keşke o çocuğu yaşatabilseydim" diyerek pişman olduğunu söyledi. Eski kayınbiraderi Şamil Turan'ın duruşma sonrası "Çocuğuma nasıl kıydın?" diyerek cep telefonu fırlatması üzerine de sanık Rukiye Tülay, "Bana bir şey yapamazsınız" diye bağırdı.

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    Olay, geçen 14 Ağustos'ta Tomarza İlçesi Pusatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Şiraz Mahallesi'nde oturan Elif Turan ile çocukları Mehmet Ali ve Eylül Turan, Pusatlı Mahallesi'ndeki dedeleri Hayri Nar'ın evine ziyarete gitti. 

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    Dedelerinin evinden yiyecek almak üzere markete giden Mehmet Ali ve Eylül Turan kardeşler, alışveriş yaptıktan sonra evlerine dönerken, Rukiye Tülay eski kayınbiraderinin çocuklarını evine çağırdı. 

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