Kayseri'de çocukları kuyuya atan sanık ifade verdi

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Mahkemede savunmasını yapan Rukiye Tülay, çocukları öldürme niyetinin olmadığını ileri sürerek, "Olay günü psikolojim bozuk olduğu için böyle bir şey yaptım. Ben, çocukları köyümüzde her yıl görüyordum. İstesem daha önce yapardım. Çok pişmanım. Keşke o çocuğu yaşatabilseydim" dedi. Sinir krizi geçirip kendini kaybettiğini belirten Tülay, "Çocukları dövmeye başladım. Ailem görecek diye çocukları saklamaya çalıştım. Çocuklar üstüme saldırınca onları iple boğdum. Daha sonra çuvala koyarak kuyuya attım" diye konuştu.