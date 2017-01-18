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Başbakan Yardımcısı Tuğruş Türkeş Cenevre İsviçre
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Başbakan Yardımcısı Türkeş İsviçre'de

Başbakan Yardımcısı Tuğruş Türkeş, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde görüşmeler yapmak üzere Cenevre'ye geldi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 21:41:08 Güncelleme: 21:43:06 AA

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde görüşmeler yapmak üzere, İsviçre'nin Cenevre kentine geldi.

Türkeş'in Mont Pelerin kasabasında devam eden, "Güvenlik ve Garantiler" konusunun ele alındığı Beşli Konferans'a katılan heyetlerle görüşmeler yapması bekleniyor.

Adadaki soruna çözüm bulmak için 12 Ocak'ta Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen uluslararası konferans, verilen aranın ardından garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan, İngiltere ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Kıbrıs Rum kesiminden uzmanlar ve teknik heyetlerin katılımıyla bugün tekrar başlamıştı.

Beşli Konferans'ta Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki heyet, Kıbrıs Türk tarafını ise müzakereci Özdil Nami başkanlığında bir grup temsil ediyor.

Mont Pelerin'deki Beşli Konferans çerçevesinde Nami'nin başkanlık ettiği çalışma grubunda, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Dış İlişkiler Uzmanı İpek Borman Genç ve Müzakere Heyeti Üyesi Sertaç Güven yer alıyor.

 

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