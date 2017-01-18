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Bursa'da TIR'dan 7 milyon TL'lik eroin çıktı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 22:34:22 DHA

Bursa polisinin düzenlendiği operasyonda bir TIR'da piyasa değeri 7 milyon TL olan 162 kilogram eroine ele geçirildi. TIR'ın gizli bölmelerindeki uyuşturucu maddeyi dedektör köpek 'Alfa' buldu

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    Bursa'da bir TIR'ın dorsesinde gizli bölümde 162 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 7 milyon lira olduğu bildirildi. 

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    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van'dan yola çıkan bir TIR'da, yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu istihbaratına ulaştı.

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    Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş ekipleri Ankara-Bursa yolu üzerindeki uygulama noktasında konuşlanarak TIR'ın gelmesini bekledi. 

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