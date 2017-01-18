Bursa'da TIR'dan 7 milyon TL'lik eroin çıktı

6 | 12

Dorsenin üst kısmını söken ekipler, raylı bir sistemin üzerine dizilmiş 320 paket halindeki 162 kilogram eroini ele geçirdi. Yapılan operasyonun, Bursa'da bugüne kadar ele geçirilen en yüklü muktardaki uyuşturucu operasyonu olduğu belirtildi.