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Şanlıurfa'da sosyal medya operasyonu: 19 tutuklama

Şanlıurfa'da düzenlenen sosyal medya operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 18'i tutuklandı

19 Ocak 2017 Perşembe, 00:10:30 Güncelleme: 00:12:01 DHA

Şanlıurfa, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 19 kişiden, 18'i tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen Çarşamba günü kent merkezi ve ilçelerinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda evlerinde arama yapılan 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 18 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

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