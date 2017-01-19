Adana'da bir cezaevinin çocuk koğuşunda yangın çıktı

Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki çocuk koğuşunda yangın çıktı.Alınan bilgiye göre, Kürkçüler mevkisindeki cezaevinin çocuk koğuşundaki mahkumların henüz belirlenemeyen nedenle yaktığı ateşten çıkan yangına, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yaralanan ve dumandan etkilenen çocuk koğuşundaki 6 mahkum kentteki bazı hastanelere kaldırıldı.Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi.Cezaevinde durumun normal olduğunu belirten Demirtaş, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ifade etti.

ADANA VALİSİ MAHMUT DEMİRTAŞ: "3'Ü AĞIR 11 YARALIMIZ VAR"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki çocuk koğuşunda çıkan yangının, mahkûmlar tarafından yapıldığını söyledi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş basına yaptığı açıklamada,"Kürkçüler cezaevinde 23.30 sıralarında 6 hükümlü ve tutuklunun kaldığı koğuşta yangın çıktı. Yangın üzerine 5 kamu görevlisi müdahale ediyor. Şuan 11 tane yaralımız var. Hepsi dumandan zehirlendi. Hükümlü ve tutuklulardan 3 tanesinin durumu ağır, diğer kişilerin durumları çok iyi, kamu görevlilerimizin de durumları iyi. Yangını koğuşta bulunan çocuklar bilerek çıkarıyor" ifadelerini kaydetti.