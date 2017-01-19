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Maltepe akaryakıt istasyonu rehin
GÜNDEM

Maltepe'de akaryakıt istasyonu çalışanı rehin alındı

Maltepe'de benzinliğin market bölümü görevlisini rehin alan kişi, kasiyerin kaçmayı başarmasının ardından polis tarafından ikna edildi

19 Ocak 2017 Perşembe, 04:02:15 Güncelleme: 04:03:34 AA

İstanbul Maltepe'de bir kişi tarafından bıçak tehdidiyle rehin alınan akaryakıt istasyonu çalışanı, şüphelinin dalgınlığından yararlanarak kaçmayı başardı.

Alınan bilgiye göre, Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan bir benzinliğe gelen E.D, market bölümünde çalışan kasiyeri bıçakla rehin alarak polisi aramasını istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

E.D, bir anlık dalgınlığından yararlanan kasiyerin kaçmayı başarmasının ardından markette oturmaya devam etti.

Polis ekiplerince yaklaşık bir saatte ikna edilen E.D, gözaltına alındı. Olay yerinde ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, daha sonra emniyete götürüldü.

E.D'nin, sağlık sorunlarından dolayı rehin alma eylemini gerçekleştirdiğini anlattığı öğrenildi.

 

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