19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Reina Senad Erkocevic Ramazan İşan
GÜNDEM

Reina saldırısından kurtulan Senad Erkocevic: Yaşattığı korkuyu yaşayarak ölsün

Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de bulunan dünyaca ünlü gece kulübü Reina'ya terör saldırısı düzenleyen Masharipov'un yakalanmasının ardından saldırı gecesi Reina'da olan Erkocevic ve Ramazan İşan, duygularını Habertürk'e anlattı

19 Ocak 2017 Perşembe, 04:30:49 Güncelleme: 05:11:42

Habertürk, Reina saldırısından kurtulanlarla konuşup terörist Masharipov’un yakalandığını öğrendiklerinde ne hissettiklerini sordu. Kuveytli arkadaşlarıyla eğlenirken saldırının ilk anlarını kayda alan Bosna Hersekli Senad Erkocevic, “İdam edilmesini istemem. Ama hastalanarak, ölümün ona yavaş yavaş geldiğini hissederek, bize yaşattığı o korkuyla ölmesini temenni ediyorum” dedi.

Erkocevic, teröristin yakalandığını Lübnanlı bir arkadaşının kendisine gönderdiği linkle öğrendiğini söyledi. “Haberi okuduktan sonra o gece uyuyamadım” diyen Bosnalı finans uzmanı Erkoceviç, şunları söyledi:

“Saldırının ardından Bosna’da psikolojik destek almaya başladım. O gece çıplak ayakla sabaha kadar dışarıda durduğumuz için iyileşemedim. Teröristin yakalanması beni ve arkadaşlarımı kısmen rahatlatsa da bize yaşattığı korkuyu, kâbusu yaşayarak ölmesini temenni ediyorum. Kurşunun, sizin beyninize sıkılacağı sırayı beklemek kadar korkunç anı kimse yaşayamaz. Bosna’da 10 yaşımda savaşa tanıklık ettim ve böyle kötü bir dönem geçirmedim. Teröristin idam edilmesini isteyerek onunla aynı cani duyguları paylaşamam. Ama hastalanarak, ölümün ona yavaş yavaş geldiğini hissederek o korkuyla ölmesini temenni ediyorum.”

‘UYUYAMIYORDUM’

Reina saldırısından sonra bazı internet sitelerinde “saldırgan” olarak fotoğrafları paylaşılan Kazakistanlı Ramazan İşan da teröristin yakalanmasından mutlu olduğunu söyledi. İşan, “Olaydan beri geceleri uyuyamıyordum, çok büyük bir travmaydı. Terörist yakalandığı için çok mutluyum. Allah ölenlerin ailelerine sabır versin” diye konuştu.

SAMİ AKBIYIK - LEYLA ÜNAL/GAZETE HABERTÜRK

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Reina canisine iğrenç ödül!
GÜNDEM

İğrenç mükâfat!
İstanbul'da terör operasyonu: 5 gözaltı
GÜNDEM

İstanbul'da terör operasyonu: 5 gözaltı
Reina videosu Rakka'dan geldi
GÜNDEM

Reina videosu Rakka'dan geldi
TSK: İngiliz ve Rus uçakları DEAŞ hedeflerini vurdu
GÜNDEM

İngiliz ve Rus uçakları DEAŞ hedeflerini vurdu
Taksim tramvay hattı tadilata giriyor
GÜNDEM

Taksim tramvay hattı tadilata giriyor
DEAŞ´ın canlı bomba kuryesi sınırda mühimmatla yakalandı
GÜNDEM

DEAŞ'ın canlı bomba kuryesi sınırda mühimmatla ...
YAŞ'ı imzaya sunan Albay Fehmi Atuk'ta FETÖ'den tutuklu!
GÜNDEM

YAŞ'I İMZAYA SUNAN ALBAY DA FETÖ'DEN TUTUKLU!
Adana'da bir cezaevinin çocuk koğuşunda yangın çıktı
GÜNDEM

ADANA'DA CEZAEVİNDE YANGIN: 3'Ü AĞIR 11 YARALI
Reina saldırısından kurtulan Senad Erkocevic: Yaşattığı korkuyu yaşayarak ölsün
GÜNDEM

'YAŞATTIĞI KORKUYU YAŞAYARAK ÖLSÜN'
Kemal Kılıçdaroğlu: Çocuklarımız için gittim
GÜNDEM

'ÇOCUKLARIMIZ İÇİN GİTTİM...'
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Brüksel'de askeri temaslarda bulundu
GÜNDEM

GENELKURMAY BAŞKANI HULUSİ AKAR, BRÜKSEL'DE ASKERİ TEMASLARDA BULUNDU
Reina canisine iğrenç ödül!
GÜNDEM

İĞRENÇ MÜKÂFAT!