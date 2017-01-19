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Kendiliğinden hareket eden TIR bariyerlere çarptı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir sokakta park halindeyken hareket edip bariyerlere çarparak araç alt geçidine doğru sarkan tırda hasar oluştu

19 Ocak 2017 Perşembe, 05:19:37 Güncelleme: 05:20:38 AA

Bursa'da park halindeyken freni boşaldığı belirtilen ve kendiliğinden hareket eden TIR, bariyerlere çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi 201. Sokak'ta eğimli bir zeminde park halindeki Murat Topçu'ya ait 05 DJ 946 plakalı TIR, kendiliğinden hareket etmeye başladı.

Freni boşaldığı belirtilen TIR, Bursa-Ankara karayolu Esenevler Kavşağı mevkisinde yola yan taraftan girip bir süre ilerledikten sonra bariyerlere çarptı. "Bat-çık" olarak bilinen araç alt geçidine doğru sarkan TIR'da hasar oluştu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolu bir süreliğine trafiğe kapattı.

TIR'ın vinçle kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

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