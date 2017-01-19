TBMM’de dün başlayan Anayasa ikinci tur görüşmeleri öncesinde AK Partili milletvekilleriyle AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım’ın parti grubuna önemli uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Yıldırım, “Teklif geçmezse erken seçim” söyleminin çok yanlış olduğunu kaydetti. Muhalefet tarafından dile getirilen bu söylemin peşinden gidilmemesini isteyen Başbakan, olasılıklar üzerine siyaset oluşturulamayacağını kaydetti.

Yıldırım, erken seçim konuşulmaya başlanınca ekonominin doğrudan etkileneceğini vurgulayarak, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Yıldırım, parti içinden referandum tarihi konusunda yapılan açıklamaları da eleştirdi. Düzenlemenin şu an Meclis’te olduğunu, görüşmelere bağlı olarak Cumhurbaşkanı’nın onayına gideceğini, ardından da Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) referandum tarihini belirleyeceğini hatırlatan Başbakan, tüm bu süreçler tamamlamadan açıklama yapmanın doğru olmadığını söyledi.

Yıldırım’ın bir diğer uyarısı da referandum için oy tahmini konusunda oldu. Bir milletvekilinin, referandumdan yüzde 55 oy çıkacağına yönelik sözleri üzerine Yıldırım, bu tahminlerin referandum sürecinde rehavete yol açabileceğini belirtti. Yıldırım, hedeflerinin en yüksek oya ulaşmak olduğunu belirterek, “Rakam verilince diğer tüm mesajlar ortadan kalkıyor o rakam tartışılıyor” dedi.

Başbakan Yıldırım, bu 3 uyarı bağlamında yapılacak açıklamalara ve özellikle sosyal medya paylaşımlarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerken, benzer uyarıları gelecek hafta teşkilatla yapacağı toplantıda da tekrarlayacağını kaydetti.

‘BAŞKANLIK BENİM PROJEM’

Yıldırım, dün özel bir TV’nin sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım, “Bizim Cumhurbaşkanı’mızla aramız iyi. Ama yarın egosu güçlü iki isim olsa, bu iki başlılık sorun yaratır. Koca ülke iki başlılık nedeniyle kımıldayamaz hale gelir. Biz şimdi iki başlılığı ortadan kaldırıyoruz. Başkanlık benim projem. Üzerinde çok uzun süre sessiz ve derinden çalıştım. Bunu başarmak istiyorum” dedi.

‘MHP’Lİ BAKAN ATANA BİLİR’

MHP ile pazarlık iddialarını reddeden Yıldırım, “Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken, MHP’ye yakın, MHP’li bakanlar atanabilir. Sonuçta siyaset toplumun dengelerine göre yapılır” diye konuştu.

Volkan YANARDAĞ / GAZETE HABERTÜRK