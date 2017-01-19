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Reina saldırganının DEAŞ'a katılınca kod ismi değişti

İsveç’te serbest gazetecilik Muhammed Salih Abutov, Reina canisi Masharipov'un Özbekistan İslami Hareketi üyesi olduğu dönemde Ebu Muhammad Buhari kod adını kullandığı, DEAŞ’a katıldıktan sonra Horasani adıyla tanındığını söyledi

19 Ocak 2017 Perşembe, 05:42:27 Güncelleme: 09:01:12

2008’de Özbekistan’dan ayrıldıktan sonra İsveç’te serbest gazetecilik yapmaya başlayan Muhammed Salih Abutov, Masharipov’la geçen yılın ortalarında yaptığı konuşmayı Habertürk’e anlattı.

Konuştuğu kişinin kendisini Ebu Muhammed Horasani olarak tanıttığını söyleyen Abutov, “22 Şubat 2016’da bu kişi benimle mesajlaşarak iletişim kurdu. Sonrasında onunla Skype üzerinden görüşme yaptık. Görüntüsüz olarak Horasani olarak bildiğim kişiyle İslami konular üzerinde sohbet ettik. Bana Özbek İslami Hareketi içinde yer aldığını, Özbek İslami Hareketi içinde yer aldıktan sonra Afganistan’a gidip Taliban güçlerine katıldığını, şimdi de DEAŞ üyesi olduğunu söyledi” dedi.

Özbek gazeteci, Masharipov’un, Özbekistan İslami Hareketi üyesi olduğu dönemde Ebu Muhammad Buhari kod adını kullandığı, DEAŞ’a katıldıktan sonra Horasani adıyla tanındığını söyledi. Abutov, “Skype üzerinden konuşurken Türkiye’de olduğunu tahmin ettim. Suriye ve Irak’ta internet bu şekilde hızlı olamazdı” dedi.

Gazeteci, “Dünyadaki hiçbir Müslüman DEAŞ’ın halifesine biat etmiyor” dediğinde kendisini “Şimdi yanında olsaydım senin o dilini keserdim” diye tehdit ettiğini, bunun üzerine röportajı yarıda kesip konuşmayı bitirdiğini anlattı. Habertürk’ün ulaştığı ve Türkiye’de yaşayan bir Özbek de Masharipov’un daha önce de Türkiye’ye geldiğini, Musul’da savaştığını öne sürdü.

Hüseyin ŞENTÜRK/İSTANBUL

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