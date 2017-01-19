İstanbul Esenyurt’ta önceki gece itfaiyenin müdahale ettiği işyeri yangınından korkunç bir cinayet çıktı.



Olay, İncirtepe Mahallesi’ndeki bir şarküteride meydana geldi. İşyerinde yangın çıktığını gören vatandaşların ihbarıyla harekete geçen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Ancak soğutma çalışmaları sırasında yarısı yanmış bir ceset bulundu. İlk incelemede, cesedin işyeri sahibi 28 yaşındaki Ercan Gönülkırmaz’a ait olduğu belirlendi.



Detaylı incelemede ise Gönülkırmaz’ın silahla öldürüldüğü tespit edildi. Polisin ulaştığı bilgilere göre, Gönülkırmaz’ın işyerine silahlı 3 kişi girdi. Saldırganlar, genç esnafı kurşun yağmuruna tuttu, ardından da işyerini benzin dökerek ateşe verdi.



Zanlıların, bindikleri araçla kaçarken bile Gönülkırmaz’ın işyerine doğru tekrar ateş ettikleri öğrenildi.



Mustafa ŞEKEROGLU/İSTANBUL

Ercan Gönülkırmaz