15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 19 Ocak Perşembe günü raporu.

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GİRESUN'DA 8 POLİS TUTUKLANDI

Giresun merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 24 polis gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 9 polisten 8i tutuklandı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana sürdürülen FETÖ/PDYye yönelik soruşturma çerçevesinde 17 Ocak tarihinde Giresun, Trabzon, Ordu, İstanbul, Ankara, Kayseri, Samsun ve Erzurumda eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 24 polisten 9unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Giresun Adliyesine sevk edilen 9 polisten 8i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bir polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan diğer polislerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (AA)

KASTAMONU'DA 6 POLİS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KASTAMONU'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 polis adliyeye sevk edildi.



Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada polis ekipleri, Kastamonu Polis Meslek Yüksek Okulu eski Müdürü Osman T. ile polis memurları O.Ü., C.Y., Y.S., R.S. ve A.Ö'yü gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli polisler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen delil niteliğindeki belge ve dökümanlar da savcılığa teslim edildi. (DHA)

MANİSA'DA 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel/Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 13 kişiden 5'i tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince son 10 gün içerisinde örgütün esnaf, üniversite ve kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan zanlılardan 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 13 kişiden N.K, T.K, M.D, C.K. ve M.S.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ'NDE FETÖ'NÜN "ÖĞRENCİ İMAMI" OLAN TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ TUTUKLANDI

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 öğrenci mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, öğrenci imamı olduğu iddia edilen tıp fakültesi öğrencisi tutuklandı.

Samsun Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 gün önce Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrenci yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyon kapsamında çeşitli fakültelerde öğrenim gören 3'ü bayan toplam 8 öğrenciyi gözaltına almıştı. BayLock kullandıkları iddia edilen ve KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan, aralarında OMÜ'nün öğrenci yapılanması imamı olduğu ileri sürülen Tıp Fakültesi öğrencisi K.B. ile Kırgızistanlı Biyoloji Bölümü öğrencisi N.E. adlı bayan, Ö.K., E.B., C.B., M.E., A.N.Ş. ve A.V.I. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, öğrenci imamı olduğu iddia edilen OMÜ Tıp Fakültesi öğrencisi K.B., mahkemece tutuklandı. Tutuklanan K.B., adliye koridorunda gözyaşı döküp ağladı. (İHA)

TOKAT'TA FETÖ'NÜN 99. DÖNEM KAYMAKAM ADAYLARI İMAMI GÖZALTINA ALINDI

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonunda 99. dönem Türkiye kaymakam adayları imamı Faruk kod adli M.G. gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanması (PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonunda 99. dönem kaymakam adayı imamı Faruk kod adli M.G. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında alınan ifadeler doğrultusunda 16 kaymakam ile 17 üst düzey bürokrat hakkında inceleme başlatıldı.

Bürokratlar arasında vali yardımcısı, başmüfettiş, bakanlık uzmanının da yer öğrenildi. (İHA)

ESKİ BEYTÜŞŞEBAP KAYMAKAMI'NIN EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin eşi Zeynep Güntepe'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski Beytüşşebap Kaymakamı iken Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atanan Kadir Güntepe, Kayseri Yakut Mahallesi'nde bulunan kayınvalidesinin evinde gözaltına alınmıştı. Kayseri polisi tarafından Tokat'a getirilen Kadir Güntepe, sağlık kontrolünün ardından nezarethaneye konulurken, eşi Zeynep Güntepe'nin de gözaltına alındığı öğrenildi. Kayseri'de gözaltına alınan Güntepe'nin Tokat'a getirilmesi bekleniyor. Güntepe'nin örgüte yakın özel şirketlerde çalıştığı ileri sürüldü.



Öte yandan yürütülen soruşturmada Kadir Güntepe'nin Ankara Hacetepe Üniversitesi Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetiminde okuduğu yıllarda ortaokul öğrencilerine ağabeylik yaptığı ileri sürüldü. Güntepe'nin örgütünün gizli haberleşme aracı olan ByLock'u yoğun bir şekilde kullandığı ileri sürülmüştü. (İHA)

SAKARYA İL TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİSİ 17 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık Sakarya İl Müdürlüğünde çalışan 17 şahıs için FETÖ'dan gözaltı kararı verildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Operasyon kapsamında İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık Sakarya İl Müdürlüğünde çalışan 17 şahıs için FETÖ kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartıldı. (İHA)

SİVAS'TA 1 ÖĞRETİM ELEMANI TUTUKLANDI

Sivasta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan bir öğretim elemanı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Üniversitesi öğretim elemanı F.Uyu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (AA)

TUNCELİ'DE 2 ASKER TUTUKLANDI

Tunceli Valiliği, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında il merkezinde gözaltına alınan 2 jandarma personelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen ve hezimete uğratılan darbe girişimi sonrasında, devlet içerisindeki illegal paralel devlet yapılanmasına yönelik olarak, yürütülen soruşturmalar kapsamında ilimiz merkezinde gözaltına alınan 2 jandarma personeli tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. FETÖ/PDY terör örgütü ve bu örgütün devlet içerisine sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmalar, azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" dendi. (İHA)

BATMAN'DA 4 POLİS TUTUKLANDI

Batman'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 polis tutuklandı.

Örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullananların deşifre edilmesine yönelik Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınan ve haklarında yakalama kararı çıkartılan, aralarında İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Oktay Yılmaz'ın da bulunduğu 6 polisten 4'ü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 polis tutuklandı.

Firari 2 polisi yakalama çalışmaları sürüyor. (AA)

SAMSUN'DA FETÖ'NÜN ÖĞRENCİ İMAMI VE 1'İ KIRGIZ 3'Ü BAYAN 8 ÜNİVERSİTELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında öğrenci imamı ile 1 Kırgız uyruklu öğrencinin de bulunduğu ByLock kullandıkları ileri sürülen 3'ü bayan 8 öğrenci adliyeye çıkarıldı.

Samsun Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 gün önce Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrenci yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyon kapsamında çeşitli fakültelerde öğrenim gören 3'ü bayan toplam 8 öğrenciyi gözaltına almıştı.

KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan, aralarında OMÜ'nün öğrenci yapılanması imamı olduğu ileri sürülen Tıp Fakültesi öğrencisi K.B. ile Kırgızistanlı Biyoloji Bölümü öğrencisi N.E. adlı bayan, Ö.K., E.B., C.B., M.E., A.N.Ş. ve A.V.I. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Gözaltına alınan öğrencilerin tamamında ByLock çıktığı öğrenildi. (İHA)

SAKARYA'DA 26 SAĞLIK ÇALIŞANI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sakarya'da Bylock kullandığı tespit edilen 26 sağlık personeli ile 9 polis memuru ve 1 öğretmen adliyeye sevk edildi.

Sakarya'da 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sonrası Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Operasyon kapsamında Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışırken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock kullandığı tespit edilen aralarında sağlık teknisyeni, ebe, diş doktoru, hemşire, laboratuvar teknisyeni, doktor, radyoloji teknisyeni, şoför, mühendisin de bulunduğu 26 sağlık çalışanı Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Yenikent Devlet Hastanesi'nde alınan sağlık raporu sonrası geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. (İHA)

BİLECİK'TE 22 EMNİYET MENSUBU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

BİLECİK'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, 'ByLock' adlı programı kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında 2'nci ve 4'üncü sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 22 emniyet mensubu adliyeye sevk edildi.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri geçen 12 Ocak'ta, Bilecik ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bir süre önce Kanun Hükmünde Kararnameyle meslekten ihraç edilen ve 'ByLock' adlı programı kullandıkları öne sürülen, aralarında 2'nci ve 4'üncü sınıf emniyet müdürü ile komiserlerin de bulunduğu 22 emniyet mensubu yakalandı. Gözaltına alınarak Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 22 şüpheli sorgulamalarının tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. (DHA)

BARTIN MERKEZLİ OPERASYONLARDA BYLOCK KULLANAN 14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bartın merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik olarak düzenlenen operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 14 kişi yakalandı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası sürdürülen soruşturma kapsamında, Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bartın merkezli Ankara ve Niğde'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, eş zamanlı operasyonda 14 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. (AA)

TRABZON'DA 23 KİŞİ TUTUKLANDI

Trabzon'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Çaykara ve Akçaabat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 59 kişi gözaltına alınırken, 23 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Çaykara ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 29 kişiden 12'si tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 5 kişinin ise firari olduğu öğrenildi.

Örgütün Akçaabat yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 30 kişi gözaltına alınırken, bunların 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 2 kişinin savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. (İHA)

KOCAELİ'DE 7 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocaeli'de devam eden FETÖ/PDY operasyonları kapsamında aralarında emniyet personeli ve yakınlarının bulunduğu 7 kişi Kocaeli Adliyesi'ne getirildi.

Kocaeli'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY operasyonları devam ediyor. Operasyonlar kapsamında FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla aralarında emniyet personeli ve yakınlarının bulunduğu toplam 7 kişi Kocaeli Adliyesi'ne getirilirken, şüphelilerin örgütün haberleşme programı olan Bylock'u kullandıkları ileri sürüldü. (İHA)

ESKİŞEHİR MERKEZLİ OPERASYONLARDA 16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eskişehir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, görevlerinden ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 12si emniyet mensubu 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir merkezli soruşturma çerçevesinde Erzurum ve Çorumda daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, görevlerinden ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 12si emniyet mensubu 16 şüpheli yakalandı.

Eskişehire getirilen şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. (AA)

BURSA MERKEZLİ OPERASYONLARDA 24 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, öğrencilerine Fetullah Gülen'in görüntüsünü izletip, örgüt propagandası yaptığı iddia edilen fizik öğretmeninin de aralarında bulunduğu 27 şüpheliden 24'ü adliyeye gönderildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 27 şüpheliden 24'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

KHK ile kapatılmadan önce görev yaptığı dershanede öğrencilere Fetullah Gülen'in görüntüsünü izletip, örgüt propagandası yaptığı iddia edilen fizik öğretmeninin de aralarında bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü PKK'ya sızan emniyet ve MİT görevlilerinin listesini, FETÖ'nün sözde "Kuzey Irak bölge imamı" T.B. ve "medya imamı" ile Irak'ın kuzeyine giderek terör örgütü PKK yöneticilerine verdiği iddia edilen örgütün "eğitim imamı" Cemal Bulut'un da aralarında bulunduğu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan ve bünyesinde 8 özel eğitim kurumu bulunan Yeşilırmak Kehkeşan Eğitim İşletmeleri A.Ş'ye yönelik soruşturma çerçevesinde 7 ilde 47 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 27 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanan Cemal Bulut'un FETÖ/PDY'nin sözde "eğitim imamı" olduğu, Bulut'un terör örgütü PKK'ya sızan emniyet ve MİT görevlilerinin listesini FETÖ'nün sözde "Kuzey Irak bölge imamı" T.B. ve "medya imamı" ile Irak'ın kuzeyine giderek terör örgütü yöneticilerine verdikleri iddia edilmişti.

Öte yandan, yine Yeşilırmak Kehkeşan Eğitim İşletmeleri A.Ş'ye ait bir dershanede öğrencilere örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in görüntüsünü izletip FETÖ/PDY propagandası yaptığı ortaya çıkan fizik öğretmeni A.K de gözaltına alınmıştı. (AA)

TRABZON'DA 7 AVUKAT GÖZALTINA ALINDI

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri gerçekleştirmiş olduğu FETÖ/PDY operasyonları kapsamında 7 avukat gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi. Avukatların sorgusunun sürdüğü öğrenildi. (İHA)

BOLU'DA 1'İ KADIN 14 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bolu'da yürütülen FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 1'i kadın 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 kişi gözaltına alındı. Aralarında akademisyen ve örgütün Bolu'daki önemli isimlerinden Polat A.Ş.'nin eski çalışanlarının olduğu 1'i kadın 14 kişi sabaha saatlerinde adliyeye sevk edildi. (İHA)

İZMİR'DE POLİS "ABİ"LERİNE OPERASYON: 24 GÖZALTI

İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturmasında, aralarında 'ByLock' kullandığı belirlenen polisler ve polislerin 'abi'leri olduğu ileri sürülen 24 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, 31 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerinin, bugün sabaha karşı çok sayıda adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonla, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların arasında örgütün gizli mesajlaşma programı 'ByLock'u kullandığı ileri sürülen polisler ve polislerin 'abi'leri olan şüphelilerin bulunduğu öğrenildi. 7 şüphelinin aramasının devam ettiği bildirildi. (İHA)

GAZİANTEP'TE 37 POLİS TUTUKLANDI

Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün şifreli haberleşme sistemi By Lock kullanan 37 polis tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması)'na yönelik soruşturma kapsamında; örgütün şifreli haberleşme sistemi By Lock kullandıkları tespit edilen 37 polis tutuklanmış, 1 polis hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır'' denildi. (İHA)

NEVŞEHİR'DE 2 POLİS VE 1 GÜMRÜK MEMURU TUTUKLANDI

NEVŞEHİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye getirilen bir gümrük memuru ile 2 polis tutuklandı.



Şüpheliler gümrük memuru Ş.A., polis memuru Y.B. ve polis baş memuru H.G. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. FETÖ Terör örgütüne üye olmakla suçlanan 3 kişi, mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

TSK'DA BYLOCK OPERASYONU: 95 GÖZALTI

ByLock kullanan 243 subay astsubaydan 95'i gözaltına alındı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün şifreli ByLock programını kullandıkları tespit edilen 8'i albay 3'i yarbay olmak üzere hakkında gözaltı kararı verilen 243 şüpheliden 95'i gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize, Güvenlik ve Mali Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 54 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 95 şüpheli gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 351 şüpheliden 315 subay astsubay FETÖ üyeliğinden tutuklanmıştı. (Veli SARIBOĞA/İSTANBUL)

AKSARAY'DA 16 ESKİ EMNİYET MENSUBU GÖZALTINA ALINDI

Aksaray merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "ByLock" kullandığı tespit edilen 16 eski emniyet mensubu gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları belirlenen, bir kısmı daha önce açığa alınan 22 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Aksaray merkezli Ankara, Malatya, Manisa, Eskişehir, Kayseri ve Konya'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında emekli 3. sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu farklı rütbelerdeki 16 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 6 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüpheliler Aksaray Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, Aksaray Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (AA)

ERZURUM MERKEZLİ OPERASYONLARDA 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Erzurum merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında esnaf ve iş adamlarının da bulunduğu 18 zanlıdan 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla örgütün finansal yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Erzurum, İstanbul ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyona gözaltına alınan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.K, İ.Ç, E.A, M.Y, İ.C, U.H. E.E. ve A.T, çıkarıldıkları sulh ceza mahkemesi tarafından "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. 10 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulayarak serbest bırakıldı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında aranan 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. (AA)

YOZGAT'TA 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Yozgat merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9’u tutuklandı.

Soruşturma kapsamında "kamu kurumlarının para kaynaklarını örgüte aktarabilmek için ilgili kurumlara FETÖ mensubu üst düzey yönetici ve memurlar yerleştirmek", "kurum yönetimini ele geçirdikten sonra FETÖ mensubu kişi ya da kuruluşlara kolaylık sağlayarak usulsüz işlem yapmak", "usulsüz elde edilen teşvikleri FETÖ/PDY'nin finansmanında kullanmak" suçlamalarıyla dün adliyeye sevk edilen 16 zanlı işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan, aralarında örgütün "üniversite imamı" olduğu iddia edilen eski Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Yozgat İl Koordinatörü Veli Büke, Kadışehri imamı Şeref Şenyüz ile eski TKDK çalışanları O.Y, S.B, M.Ç, İ.B, B.Y, O.E, S.G. tutuklandı, M.C.T, M.M, H.K, D.Ö, B.G, H.C.Y, H.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "FETÖ/PDY'ye üye olmak, propagandasını yapmak, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, yasama organına karşı suçlar, terörizmin finansmanını önlenmesi hakkında kanuna muhalefet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık, sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti devletine, milletine ve cumhurbaşkanına hakaret" suçlarını işledikleri iddiasıyla 18 şüphelinin yakalanması için Yozgat merkezli Ankara, Şanlıurfa, Konya, Denizli, Nevşehir ve Manisa'da operasyon başlatılmış, 13 Ocak'ta 13 kişi gözaltına alınmış, daha sonra bu sayı 16'ya yükselmişti. (AA)

ERZİNCAN'DA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Erzincan merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, soruşturmayı yürüten Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla geçen hafta FETÖ'nün il yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Erzincan’ın yanı sıra Ankara, İzmir, Trabzon, Erzurum ve Mardin'de gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye götürülerek Erzincan Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan zanlılar, sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, zanlılardan 2'sinin tutuklanmasına, 17'sinin ise adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verdi. (AA)

BALIKESİR'DE 28 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Balıkesirde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları öne sürülen 28 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüte üye oldukları iddia edilen 39 zanlı hakkında arama ve yakalama kararı çıkartıldı.

Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık ve Savaştepe ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 11 zanlı aranıyor. (AA)

MALATYA'DA 17 ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye, iltisaki veya irtibatı olduğu iddiasıyla kapatılmış olan özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik soruşturması kapsamında 11 ilde 9'u kadın 30 öğretmen gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 17 öğretmen ise çıkarıldıkları mahkemce tutuklandı. Bazı şüphelilerin ''Bylock''u kullandığı belirtildi. (Ferdi DURDU / MALATYA)

ADIYAMAN MERKEZLİ OPERASYONLARDA "FETÖ ABİSİ" OLAN 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

FETÖ/PDY'nin imamlarına yönelik Adıyaman merkezli Gaziantep ve Malatya'da, eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin eğitim imamlarına yönelik operasyon düzenlendi. Adıyaman merkezli Gaziantep ve Malatya'da düzenlenen operasyon kapsamında Refik Birim İmamlarından R.D, Lise Alt Birim Bölge İmamı M.A, Ortaokul Grup İmamı M.D, Ortaokul Alt Birim İmamı M.B, Lise Alt Birim Bölge İmamı V.B, Kahta Memurlar İmamı F.K, Kahta İlçe İmamları F.Y, F.Ö, Hususi Hizmet İmamı M.G, gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 şahıs Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek burada sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, Refik Biriminin, örgüte ait olmayan dershane ve özel okullarda görev yapan örgüt mensubu öğretmenlerle ilgilenen birim olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (İHA)

MANİSA'DA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Manisada Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) "ışık evleri"nde "abi" olanlara yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte ait "ışık evleri"nde "abi" olanlara yönelik Manisa Terörle Mücadele Şubesi ile Turgutlu Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Manisa, Antalya ve İzmirde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ancak adreslerinde bulunmayan kişilere yönelik "ışık evleri 2" operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda A.D Manisada, Ö.A ise Turgutluda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Örgüte ait "ışık evleri"nde "abi" oldukları gerekçesiyle önceki gün T.P, İ. B, C.Ö. ve F.O. gözaltına alınmıştı. (AA)

BAYBURT MERKEZLİ OPERASYONLARDA 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bayburt merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen 21 zanlıdan 13ü gözaltına alındı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDYnin kentteki üst yönetim yapılanmasında yer aldığı belirlenenlerin yakalanmasına yönelik Bayburt merkezli İstanbul, Trabzon, Diyarbakır, Amasya, Van, Çorum, Zonguldak, Erzurum ve Bitliste 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 21 zanlıdan 13ü gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada çok sayıda dijital materyal bulundu.

Adreslerinde bulunamayan 8 zanlı aranıyor. (AA)