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Silivri'de işadamına silahlı saldırıda 17 yaşındaki Berkan Ateş öldü

Silivri'de işadamı Doğan K.'ya araçtan açılan yaylım ateşi, o sırada yoldan geçen 17 yaşındaki Berkan Ateş'in hayatını kaybetmesine neden oldu

19 Ocak 2017 Perşembe, 10:34:01 Güncelleme: 10:34:46

İstanbul Silivri’de işadamı Doğan K., önceki akşam iş dönüşü aracından inerek Alibey Mahallesi Altın Sokak’taki evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada sokaktan geçen bir cipteki 4 kişi, işadamına kurşun yağdırdı. Seyir halindeki cipten açılan ateş sonucu, Doğan K. bacağından yaralandı. Saldırganların açtığı ateşten korunmak için kaçan işadamı, kendini bir bahçeye attı. Ancak yaylım ateşi devam etti.

ALIŞVERİŞ YAPIYORDU

Bu sırada yakınlardaki marketten alışveriş yapmaya giden 17 yaşındaki Berkan Ateş, kurşunların hedefi oldu. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, 15 metre uzaklıktaki hastanenin acil servisindeki görevliler sedyeyle olay yerine koşup Ateş’e müdahale etti. Hastaneye kaldırılan genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Doğan K. da hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Berkan Ateş’in cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, acı haberi alan ailesi yıkıldı. Polis, saldırganları yakalamak için soruşturma başlattı.

Mustafa ŞEKEROĞLU/İSTANBUL

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