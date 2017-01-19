19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Yekta Saraç, Eitan Na'eh
GÜNDEM

YÖK Başkanı Yekta Saraç, İsrail Büyükelçisi Eitan Na'eh'i kabul etti

YÖK Başkanı Yekta Saraç ile Eitan Na'eh arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki ülkelerin üniversiteleri arasında işbirliği ele alındı

19 Ocak 2017 Perşembe, 10:46:44 Güncelleme: 11:07:43 HABERTURK.COM

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Yekta Saraç, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh'i kabul etti.

Na'eh, Ankara'da YÖK Başkanlığını ziyaret etti. Saraç, Twitter'dan yaptyığı açıklamada, "İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh bugün bizleri YÖK’te ziyaret etti. Ziyarette Büyükelçi Na'eh, iki ülke üniversiteleri arasında işbirliği tesis edilmesi yönündeki düşüncelerini aktardı. Biz de kendilerine Gazze İslam Üniversitesinin akademik bakımdan ve özellikle sağlık alanında Türk Yükseköğretimince desteklenmesinde kolaylaştırıcı rol oynaması yönündeki görüşlerimizi ifade ettik" dedi.

Saraç şunları söyledi:

"Bilindiği üzere 2012 yılında YÖK Başkan Vekili görevinde iken, bir grup YÖK üyemiz ile birlikte Gazze’deki yükseköğretimin geliştirilmesi ve Türkiye'deki üniversitelerle program ve öğrenci değişimi yapılması ile ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere ambargo altındaki Gazze'ye gitmiş, buradaki yükseköğretimin durumunu yerinde incelemiştik."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Milli Savunma Bakanlığı MSB sınav sonuçları açıklandı!
GÜNDEM

MSB sınav sonuçları açıklandı!
Gözaltına alınan Kadir Güntepe kimdir?
GÜNDEM

Kadir Güntepe kimdir?
Ankara'da yolcu minibüsü polis aracına çarptı: 3 yaralı
GÜNDEM

Başkentte yolcu minibüsü polis aracına çarptı: 3 ...
Ankara'daki patlamadan görüntüler
GÜNDEM

Ankara'daki patlamadan görüntüler
Ankara'da bir binada korkutan patlama
GÜNDEM

Ankara'da bir binada korkutan patlama

Devlet Bahçeli'nin sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yanıt
GÜNDEM

Bahçeli'nin o sözlerine CHP liderinden ilk yanıt