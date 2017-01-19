YÖK Başkanı Yekta Saraç, İsrail Büyükelçisi Eitan Na'eh'i kabul etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Yekta Saraç, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh'i kabul etti.

Na'eh, Ankara'da YÖK Başkanlığını ziyaret etti. Saraç, Twitter'dan yaptyığı açıklamada, "İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh bugün bizleri YÖK’te ziyaret etti. Ziyarette Büyükelçi Na'eh, iki ülke üniversiteleri arasında işbirliği tesis edilmesi yönündeki düşüncelerini aktardı. Biz de kendilerine Gazze İslam Üniversitesinin akademik bakımdan ve özellikle sağlık alanında Türk Yükseköğretimince desteklenmesinde kolaylaştırıcı rol oynaması yönündeki görüşlerimizi ifade ettik" dedi.

Saraç şunları söyledi:

"Bilindiği üzere 2012 yılında YÖK Başkan Vekili görevinde iken, bir grup YÖK üyemiz ile birlikte Gazze’deki yükseköğretimin geliştirilmesi ve Türkiye'deki üniversitelerle program ve öğrenci değişimi yapılması ile ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere ambargo altındaki Gazze'ye gitmiş, buradaki yükseköğretimin durumunu yerinde incelemiştik."