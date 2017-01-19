Aynur Tunçdede'yi öldüren ve kemiklerini saklayan dayısı, anne ve babasına tahliye

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"BİZDE TÖRE CİNAYETİ YOKTUR"



Anne Mevlüde T. ise "Bizde öyle aile meclisi toplanıp töre cinayeti yoktur. Benim kızım her zaman özgürdür. 1995 yılı sonbaharında eşimin söylemesi ile olaydan haberdar oldum. Haberi alınca kendimden geçtim. Kızımı ne şekilde alıp getirdiler, ne şekilde gömdüler bunu bilmiyorum. Kemiklerin bulunduğu kutuyu eşim bana verdi. İçinde değerli bir şey olduğunu ve iyi saklamamı istedi. Daha sonra bana içinde kızımın kemiklerinin olduğunu söyledi. Ancak ben bakmadım. Suçsuzum" diye konuştu.