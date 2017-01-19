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Aynur Tunçdede'yi öldüren ve kemiklerini saklayan dayısı, anne ve babasına tahliye

19 Ocak 2017 Perşembe, 11:40:57 DHA

Dayısı öldürdü, anne ve babası kemiklerini koliye koyup sakladı

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    İzmir'de 1995 yılında Aynur Tunçdede'yi boğarak öldürüp, kemiklerini yıllarca bir kutuda sakladıkları iddiasıyla tutuklanan baba Ferzende T., anne Mevlüde T. ve dayı İbrahim Halil A., suçun işlendiği tarih gözönünde bulundurulup, 2000 yılında çıkarılan Şartla Salıverme Yasası dikkate alınarak, yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

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    Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) yapılan bir ihbarda, o zaman 23 yaşında olan Aynur Tunçdede'nin, 1995 yılında öldürüldüğü bildirildi. İhbara yönelik araştırma yapan polis, Posta İşletmelerinden emekli olan baba 76 yaşındaki Ferzende T., anne 67 yaşındaki Mevlüde T.'yi gözaltına aldı.

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    İlk olarak iddiaları kabul etmeyen anne ve babanın Menemen'deki evlerinde yapılan aramada, kiler bölümünde bulunan koli içerisinde kafatası ve kemikler bulundu. Kemiklerin, çiftin ölen kızlarına ait olduğu saptandı. 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 3 saat önce
    Adaletin olmadığı yerde kaos çıkar.Adalet mi bu.
  • Misafir 4 saat önce
    Yazıklar olsun...
  • Misafir 5 saat önce
    kısacası bu dünyada yaptıkları yanlarına kar kalmış ama bunun bir de ahireti var.orda tahliye mahliye yok.
  • Misafir 5 saat önce
    Korku filmi senaryosu bulmakta zorlanan yabancı film senaristlerinin dikkatine...
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