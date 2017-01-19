Trabzon'da Reina dolandırıcılığında 185 bin liralık vurgun

Defalarca 'PKK, Ergenekon, DEAŞ ya da FETÖ'ye adınız karıştı' şeklindeki ifadelerle binlerce kişiden para alan dolandırıcılar son olarak 39 kişiyi katleden Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'un adını kullandı. Trabzon'da bir kadını arayıp kendini polis olarak tanıtarak "Reina saldırganının evindeki aramada eşinizin adı çıktı" diyen zanlı 185 bin lirasını dolandırdı.

Trabzon'un Akçaabat İlçesi'nde yaşayan Fatma K.'yı arayıp kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, "Reina saldırganının evinde yapılan aramada eşinizin adı çıktı. Hesabınızdaki paraları bize teslim edin" dedi. Dolandırıcıya inanan Fatma K. hemen bankaya giderek hesabındaki 90 bin lirayı çektikten sonra dolandırıcıyı aradı. Dolandırıcı, paraları Akçaabat sahilindeki parkın yanında bulunan elektrik direğinin altına bırakmasını istedi. Bunun üzerine Fatma K. para dolu poşeti dolandırıcının istediği yere bıraktı.

Parayı alan dolandırıcı bir süre sonra yeniden aradığı kadından tekrar para talep etti. Yeniden bankaya giden Fatma K., çektiği 95 bin lirayı da dolandırıcının verdiği başka bir adrese bıraktı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Fatma K. polise başvurarak yardım istedi. Polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Enis YILDIRIM/TRABZON