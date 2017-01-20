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Hava durumu 20.01.2017

19 Ocak 2017 Perşembe, 13:58:31 HABERTURK.COM

Önümüzdeki hafta hava daha da soğuyor! Kar yağışı geri geliyor

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    Bugünden itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklarda 3 ila 6 derecelik düşüş bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortası hava daha da soğuyacak. 

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    İstanbul'da bugün kuzeyli rüzgar etkili, yer yer yağmur bekleniyor. Cumartesi günü güneş yüzünü gösterecek ancak hava soğuk olacak. 

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    Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in aktardığı bilgilere göre, sıcaklıklar bugün ve cumartesi daha da düşecek. Bu soğumayla beraber Marmara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 19 saat önce
    bursada kar yağisi ne zaman
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