Hong Kong-Bişkek seferini yaptığı sırada alçalma anında düşen ACT Havayolları’na ait Boeing 747 tipi uçakta yaşamını yitiren Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Teknisyen İhsan Koca’nın cenazeleri bugün THY’nin tarifeli uçağı ile saat 11.00’de Türkiye’ye getirildi.





Atatürk Havalimanı’nda ACT Havayolları personeli ve pilot arkadaşları tarafından karşılanan cenazeler önce işlemlerinin yapılması için Türk Hava Yolları Kargo Binasına götürüldü. Cenazeleri uçaktan indirildiği sırada apronda karşılamaya gelen ACT personelinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Cenazelerin kargo işlemleri tamamlandıktan sonra cenaze namazı için Ataköy 5. Kısım Camiine götürüleceği bildirildi. Hayatını kaybeden 4. Personel Melih Aslan’ın cenazesinin ise daha sonra getirileceği açıklandı.

ABD ÜSSÜ KALDIRILDI

Kırgızistan’ın Bişkek kentindeki havalimanına inişi sırasında düşen ve olayda hayatını kaybeden ACT Havayolları pilotlarının cenazelerini karşılamaya gelen ve isminin açıklanmasını istemeyen bir pilot arkadaşı 2014 yılına kadar bu havalimanında ABD askeri üssü olduğunu belirterek, “ Sanırım 2014 yılının Temmuz ayında Bişkek Manas Askeri üssü kapatıldı. Bu üssü hem ABD’liler ve hem de Ruslar kullanıyordu. Üs kaldırıldıktan sonra yani o tarihten bu yana ben de o meydana çok indim. Kötü hava şartlarında inişlerde gerçekten zorluk çekiyorduk. Tabi her şey 15 gün içinde belli olacak. Teknik olarak inceleme bittikten sonra gerçekler meydana çıkacak. Her iki arkadaşımızı da çok iyi tanırdım. Çok iyi pilotlardı. Allah rahmet eylesin” dedi.

Bu arada THY’de görevli bir yer personeli de Bişkek Havalimanı’nın çok sorunlu olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz ay sanırım 2 veya 3 THY uçağı kötü hava şartları nedeniyle Bişkek’e inemeyip Almatı’ya yönlendirildi” dedi.

DÜŞEN UÇAĞIN MÜRETTEBATININ CENAZELERİ ASKERİ TÖRENLE HAVALİMANINDAN ALINDI

Bişkek'te düşen ACT Havayolları'na ait Boeing 747 tipi uçakta yaşamını yitiren Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Teknisyen İhsan Koca'nın cenazeleri bugün THY'nin tarifeli uçağı ile saat 11.00'de Türkiye'ye getirildi.

Aynı zamanda emekli asker de olan 3 mürettabatın cenazesi, Türk Hava Yolları Kargo'daki işlemlerinin ardından ACT yetkilileri ve askeri tören mangası tarafından alındı.

Tabutların, askeri cenaze araçlarına sığmaması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nden cenaze aracı istendi. Gelen cenaze araçlarına tabutlar tören mangası tarafından konuldu. Cenazeler konvoy halinde Ataköy 5. Kısım Camii'ne götürülürken, ikindi vakti burada tören düzenleneceği belirtildi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Bişkek'te düşen ACT Havayolları'na ait uçakta yaşamını yitiren Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Teknisyen İhsan Koca için Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi namazını müteakiben cenaze töreni düzenlendi.

Törene hayatını kaybedenlerin yakınları, arkadaşları ve askeri erkan katıldı.