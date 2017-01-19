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Fahri Kasırga
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Fahri Kasırga iddianamesi tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın kaçırılmasına ilişkin 27 asker hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi

19 Ocak 2017 Perşembe, 14:59:46 Güncelleme: 16:08:58

Ankara Başsavcılığı'nın Fahri Kasırga iddianamesi tamamlandı.

27 şüpheli hakkında 3'er kez müebbet hapis cezası istendi. İddianamede Kasırga'nın ifadeleri de yer aldı. 

Kasırga, "O gün akşam saatlerinde dostlarımda yemekteyim. 22.00 sularında Engin Dinç cep telefounundan aradı. Sonra Ankara Valisi'ni ve Sayın Cumhurbşakanımızı aradım." dedi. "O gece iki kez Cumhurbaşkanı ile görüştüm" diyen Kasırga, Kutsi Barış'ı da 3 kez aradığını söylerken, ulaşamadığını ifade etti. 

Fahri Kasırga, "Sayın Cumhurbaşkanımıza durumun vahametini arz ettim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek oradan operasyonu yürütme talimatı verdi Cumhurbaşkanımız" ifadelerini kullandı. 

Kasırga ifadesinde, "Elimi gözümü zorla bağladılar, ayaklarımı plastik kelepçelediler. Bana karşı herhangi bir darp, cebirde bulunmadılar. 16 Temmuz saat 16.30'a kadar Akıncılardaydım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ikinci kez ulaşma şansı bulduğunu ifade eden Kasırga, bu sırada askerlerin odaya girdiğini, bağrışların açık kalan telefonundan Marmaris'te olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın da dinlediğini ifade etti.

Aysun Torun/HABERTÜRK TV

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YORUMLAR 1
  • Misafir 7 dakika önce
    AlLah seni ve Reisimizi korusun. Rizeli büyüğümüz.
  • Misafir 2 saat önce
    kamera kayıtlarıyla teyit edilmeli
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