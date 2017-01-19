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Hrant Dink
GÜNDEM

Hrant Dink, ölümünün 10. yılında anıldı

Genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu 10 yıl önce hayatını kaybeden gazeteci Hrant Dink için anma töreni düzenlendi

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:31:19 Güncelleme: 15:38:27

Agos Gazetesi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu 10 yıl önce hayatını kaybeden Hrant Dink için anma töreni düzenlendi. Polis, Halaskargazi Caddesi Harbiye Müzesi önünden Osmanbey yönünü trafiğe kapattı. Mecidiyeköy yönü de aynı şekilde kapatılırken anma etkinliğinin düzenleneceği alana gelenler, polis tarafından aranıp gazetenin önüne yönlendirildi.

POLİS YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Agos gazetesi önünde yapılan anma töreni öncesinde yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Gazetenin bulunduğu cadde, Rumeli Caddesi ve Pangaltı ışıklarından itibaren demir bariyerlerle kapatıldı. Alanda bulunan yayalar da çıkarılarak polis tarafından, eğitimli köpeklerle çevrede ve dükkanlarda güvenlik araması yapıldı. TOMA'lar hazır bekletildi. Diğer taraftan polis özel harekatta alandaki güvenlik önlemlerinde görev aldı.

 

 

 

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