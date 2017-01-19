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Tunceli DHKP-C
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Tunceli'de 3 aydır kayıp olan DHKP-C'li 10 terörist bombardımanda ölmüş

Tunceli'de kayıp olan 10 DHKP-C'linin 7 Kasım 2016'da Ced Vadisi'nde düzenlenen hava operasyonunda öldüğü belirtildi

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:39:56 Güncelleme: 16:10:52 DHA

Tunceli kırsalında faaliyet yürüten 16 kişilik DHKP-C terör örgütü mensuplarından 6'sı düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, örgüt tarafından kayıp olduğu belirtilen 10 DHKP-C'linin ise 7 Kasım 2016 günü Ced Vadisi'nde düzenlenen ve 2 F-16 savaş uçağının da katıldığı hava operasyonunda öldüğü belirtildi.

Yetkililer, Tunceli kırsalında faaliyet yürüten DHKP-C'li grubun da böylelikle tamamiyle etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Tunceli kırsalında 3 yıldır faaliyet yürüten toplam 16 kişilik DHKP-C terör örgütü mensuplarını takibe alan güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri operasyonlar ile bu örgütün 6 mensubunu değişik tarihlerde ve yerlerde etkisiz hale getirdi. Kalan 10 DHKP-C'li, örgüt tarafından kayıp olarak açıklanırken, kayıp 10 kişinin de sırrı çözüldrü. Yetkililer, 7 Kasım 2016 tarihinde Ced Deresi Vadisi içinde iki ayrı sığınak içinde gizlenen terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen ve 2 F-16 savaş uçağının da katıldığı hava operasyonunda 10 DHKP-C'linin öldürüldüğünü söyledi. Hava operasyonu sonucu vücut bütünlüğü bozulduğu için toplanan toplanan uzuvlar Malatya Adli tıp kurumuna gönderilmiş, önce bunların 7 kişiye daha sonra ise 10 kişiye ait olduğu belirtilmişti. Yetkililer, böylelikle Tunceli kırsılında DHKP-C'nin varlığının tamamen ortadan kaldırıldığının kesinleştiğini açıkladı.

DHKP-C ise, kendisine yakın internet sitelerinde, cenazeleri olmadığı için 7 Kasım 2016 gününden bu yana Kenan Günyel, Mustafa Doğru, Hüseyin Gülmez, Tuncel Ayaz, Murat Gün, Melih Işık, Bünyamin Kılıç, Naciye Yavuz, Hünkar Derya Güneş ve Aysun Saban adlı örgüt üyelerinden haber alamadığını açıklamıştı.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 50 dakika önce
    masallah koklerini kurutun, daglarda ne isleri varmis hava almaya mi cikmislar?
  • Misafir 51 dakika önce
    ellerinize saglik
  • Misafir 1 saat önce
    Darısı dıgerlerın basına (amın)
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