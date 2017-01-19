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Adana'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınanlara 'vatan haini' tepkisi

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:54:28 AA

Zanlılara tepki gösteren vatandaşlar, polislere destek gösterisinde bulundu

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    Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 zanlıdan 30'u adliyeye sevk edildi.

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    Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Aralık'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan biri Suriye uyruklu 40 zanlıdan 30'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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    Zanlılar, sağlık kontrolü için Adana Devlet Hastanesi kampüsündeki Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 17 dakika önce
    allahınıza kurban türk ırkım
  • Misafir 1 saat önce
    bunlarmı suriyeye özgürlük getireceklerdi.
  • Misafir 1 saat önce
    bozkurt diyarı ADANA...
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