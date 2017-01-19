Adana'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınanlara 'vatan haini' tepkisi

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Bu sırada hastanede bulunan vatandaşlar şüphelilere, "Vatan hainleri, bu bayrağa kurban olun. Bayrak bizim namusumuzdur. Ne mutlu Türküm diyene " sözleriyle tepki gösterdi. Bir kişi de burada bulunan bir polise sarılarak, "Sizleri seviyoruz" dedi.