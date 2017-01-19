Adana'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınanlara 'vatan haini' tepkisi

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:54:28 | Güncelleme: 16:06:39
AA
Zanlılara tepki gösteren vatandaşlar, polislere destek gösterisinde bulundu
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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 zanlıdan 30'u adliyeye sevk edildi.
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Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Aralık'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan biri Suriye uyruklu 40 zanlıdan 30'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
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Zanlılar, sağlık kontrolü için Adana Devlet Hastanesi kampüsündeki Adana Adli Tıp Birimine getirildi.
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Bu sırada hastanede bulunan vatandaşlar şüphelilere, "Vatan hainleri, bu bayrağa kurban olun. Bayrak bizim namusumuzdur. Ne mutlu Türküm diyene " sözleriyle tepki gösterdi. Bir kişi de burada bulunan bir polise sarılarak, "Sizleri seviyoruz" dedi.
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Sağlık kontrolünün ardından Adli Tıp Biriminden çıkartılan zanlılardan biri kendilerini görüntüleyen bir gazeteciye vurdu.
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Zanlılar, midibüslere bindirilerek zırhlı araçlar eşliğinde adliyeye götürüldü.
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Diğer zanlıların Emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.