Binali Yıldırım'dan ABD'ye: Türkiye ile daha yakın çalışacağını söylüyor, bunlar güzel şeyler

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Anayasa değişikliğine ilişkin ikinci tur oylama devam ederken TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, referandumda MHP'nin bir taktik hamleye gidip gitmeyeceği konusunda, "Bir taktik hamlenin MHP seçmeni üzerinde etkisi olmaz. Böyle bir taktik hamle olacağı kanaatinde değilim" dedi. Ekonomi ve terörle mücadelenin referandumda önemli tercih parametreleri olacağını vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Terörle mücadele birinci önceliğimiz. Asimetrik saldırılara karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Daha da sıkılaştırarak alacağız" dedi. Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

"MHP'NİN TAKTİK HAMLESİ OLMAZ"

Soru: Anayasa Oylamaları nasıl gidiyor? Sonuçlar tatmin edici mi?

Birinci turdaki oy ortalamasıyla uygun gidiyor. Güzel gidiyor.

Soru: Bahçeli'nin tweeti üzerine Kılıçdaroğlu, ‘mevzu bahis vatan ise gerisi teferruattır' dedi. Görüşmenin anlamı ve önemi nedir?

Ben sayın Bahçeli ve sayın Kılıçdaroğlu'nun ne konuştuğunu bilemem ancak tahmin ediyorum. Devlet Bahçeli konuşacaklarının ipucunu kamuoyuna iki gün önce duyurdu. O çerçevede konuşma olmuştur herhalde. Sınırlı yansımalar da bunu doğruluyor herhalde.

Soru: MHP, referandumda seçmeni etkilemeye dönük, ‘Üzerime düşeni yaptım ama ikna edemedim' gibi bir taktik hamleye girer mi?

Doğrusu bir taktik hamlenin, MHP seçmeni üzerinde etkisi olmaz. Böyle bir taktik hamle olacağı kanaatinde değilim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu değişikliğe karşı olma anlamında demokratik kurallar içerisinde neler yapılabileceğini kendi tabanına göstermesi gayet doğal. Dikkat ederseniz ilk zamanlardaki sert söylemlerini daha bir demokratik şekilde dillendirmeye başladı. Daha demokratik hukuk devleti çerçevesinde sürdürüyor. Bu, iyi bir gelişme. Gayet tabii herkes, her konuda anlaşamaz ama Meclis süreci tamamlandıktan sonra söylemler kampanyaya dönüşecek. Vatandaşın kararını etkilemeye yönelik söylemler demokrasinin bir güzelliğidir. Herkes derdini anlatacak. Siyasi rakiplerimizde de benzer ikili bir yapı ortaya çıkıyor. Bahçeli ‘oyum evettir, referandumda da tutumum aynı olacak' dedi. AK Parti, MHP olarak meydanlarda anlatacağız. HDP ve CHP de aleyhte, karşı kampanya yapacaktır. Bu kampanyadaki ayrışmanın vatandaşın vereceği oyla bire bir örtüşeceğini düşünmüyorum. Toplumsal kutuplaşma ve husumete dönüşmesi söz konusu olmaz. Demokratik yollarla 19. kez anayasa değişikliği yapıyoruz. Yönetim şeklinde köklü bir değişiklik getiriyor. Ufak tefek şeyleri dışarıda tutarsak, gayet demokratik sınırlar içerisinde geçti.

"TERÖR VE EKONOMİ"

Soru: Sizce referandumda vatandaşın tavrında ne belirleyici olacak?

Çok önemli ve zor bir soru. Bu soru ile karşı karşıya kalacağız. Türkiye gündeminin şu anda iki konusu var: Terör ve ekonomi. Sıralama yaparsak bazen biri, bazen diğeri öne çıkıyor. Nihai kertede, terörün ülkemiz için ekonomimizden çok daha hassasiyet arz ettiğini görüyorum. Vatandaş da bunu görüyor. Devlet terörle mücadele ediyor. Terörle mücadeleye destek yüksek. Türkiye genelinde de Güneydoğu'da, Doğu'da da kayda değer ölçüde destek var. Bizim için önemli bir güç kaynağı. Bu destek, verdiğimiz mücadelenin anlamlı ve yerinde olduğunu gösteriyor. Orta ve uzun vadede Cumhurbaşkanlığı Sistemi Türkiye'nin terörle mücadelede gücüne güç katacak. İstikrar ve güçlü bir yönetim olacak. Zamanı etkin kullanacak.

"DALGALANMANIN İZAHI VAR"

Ekonomideki dalgalanma konjonktürel. Dünyada da belirsizlikler var. Avrupalılar hazırdan yiyorlar, istirahattalar. Büyüme, eksi düzeyde. Birkaç ülkede seçim olacak. 2017 bakımından durgunluk buralarda devam edecek. Tabii ki bu durum, Türkiye'yi de etkileyecek. ABD, 8 Kasımdan beri dünyanın hesaplarını bozdu. Dolar tırmandı, gelişmekte olan ülkeler etkilendi. Bizim ilave risklerimizi koyarsak bu dalgalanmanın normal izahı var. Darbe girişimi yaşandı. PKK ve uzantıları, DEAŞ ve FETÖ ile mücadeleyi yürütüyoruz. Aynı anda bu kadar örgütle mücadele yapan başka bir ülke yok. Bu şer ittifakları, çeşitli algı operasyonlarıyla ülkemiz üzerinde etki etmeye çalışıyorlar.

Biz mücadelemizi sürdürüyoruz. Her türlü olumsuzluğa rağmen, makroekonomik göstergeler açısından, Türkiye birçok ülkeye göre daha sağlam. Bankalar iyi durumda, cari açığımız da iyi durumda. Her türlü olumsuzluğa rağmen ülkemiz büyümeye devam ediyor.

"ŞARTLARI KULLANIYORLAR"

Soru: Türkiye'ye ekonomik operasyon mu çekiliyor?

Bu şartları kullananlar oluyor. Türkiye bunları hak ediyor mu? Etmiyor. Maksatlı operasyon çekenler FETÖ'cüler, PKK. ‘Türkiye'de güvenlik yok, hukukta sorun var. Gelmeyin, gitmeyin, yatırım yapmayın, başınıza şu gelir, bu gelir' gibi söylemlerde bulunuluyor.

"EKONOMİK TEDBİRLER ALINIYOR"

Merkez Bankamız konusuna hakimdir. Elindeki araçlarla gereken tedbirleri alır, almaya da devam ediyor. Türk ekonomisinin temelleri, makroekonomik göstergeleri sağlamdır, dalgalanmalar gelip geçicidir. Biz hükümet olarak gereken tedbirleri alıyoruz. Döviz borcu olan hava limanı işletmelerinin, döviz borcunu erteledik, yeniden yapılandırıyoruz. Aşırı kur farkından kaynaklanan olumsuzlukları gidermeye yönelik, işletmelerle ilgili de tedbirler alıyoruz. İşletmelerde canlı kredilerin devam ettirilmesi, sicil affından tutun da başka araçlara kadar, sektörlerin etkilenmeyeceği tedbirler alıyoruz. Bankalar KOBİ'lere bir hat açtılar; onu genişleteceğiz. Tüm bunlar için bütçeye ilave kaynaklar aktaracağız.

"REFERANDUMDA SIKINTI YOK"

Soru: Referandum konusunda anketler ne diyor?

Ben anketleri kendim yaparsam inanırım.

Soru:Sizin anketiniz ne diyor?

Bir sıkıntı yok.

Soru: Referandum sürecinde terörle mücadele nasıl gidecek?

Terörle mücadele birinci önceliğimiz. Asimetrik saldırılara karşı tedbirlerimizi alacağız, alıyoruz. Daha da sıkılaştırarak alacağız.

Soru: Referandum sürecinde tehdit olursa, mitingler yapılır mı?

Tehdit her yerde var. Hiçbir ülke güvenli değil. Avrupa'dakilerin rahat mı olduğunu düşünüyorsunuz?

Soru: MHP ile birlikte miting yapar mısınız?

Bunları konuşmadık, konuşmadığımız bir şey hakkında fikir yürütmemiz olmaz.

"TRUMP'IN MESAJLARI OLUMLU"

Soru: Trump ile yakında temas oldu mu?

Danışmanım İhsan Durdu, davet üzerine devir-teslim için ABD'ye gitti.

Soru: Trump, Obama'dan daha olumlu olacak mı?

Verdiği mesajlar öyle, bekleyelim, vaziyeti görelim ama mesajları olumsuz değil. Tarzın değişeceğini düşünüyorum. ABD yönetiminin Suriye, Irak politikalarındaki olumsuz tutumunun değişeceğini düşünüyorum. Bölgedeki varlığının etkisizleştiğini söylüyorlar. Bu bölgedeki gelecek politikalarda, Türkiye ile daha yakın çalışacağını söylüyor. Bunlar güzel şeyler.

REİNA TERÖRİSTİNİN YAKALANMASI

Soru: Reina saldırganı arkasında bir istihbarata örgütü yabancı gizli servis var mı?

Soruşturma devam ediyor, bunun için şu anda erken. Emniyet güçlerimiz yakalanan teröristi konuşturmaya çalışıyorlar.

Soru: Rus büyükelçi suikastı ile ilgili yeni bir gelişme var mı?

Bir takım şeyler var. FETÖ'cüler bunu, El Nusra yapmış gibi göstermeye çalışıyor ama ilk günden El Nusra açıklama ile bunu yalanladı. FETÖ'cülerin bu işten sıyrılma gayreti var.

Soru: Fetullah Gülen'in suikastlarla ilgili sözlerine ilişkin ek önlem alıyor musunuz?

Öyle gizemli laflar ediyor. Şifreli konuşmayı seviyor.

ABD'DEN ÜÇ BEKLENTİ

Soru: Yeni yönetim Gülen'i iade eder mi?

Yeni ABD yönetiminin, Türkiye ile ilişkilerini düzeltmesi için üç somut adım atması gerekiyor:

1- İlişkilerimizi olumsuz noktaya getiren FETÖ'nün başını bize iade etmesi lazım. Hukuki süreci hızlandırmalı.

2- PYD/YPG ile işbirliğini, silah vererek desteklemeyi bırakması lazım. Bir terör örgütü ile bir diğer terör örgütü yok edilemez. Devlete uygun bir iş değil. ABD yıllardır NATO'da ortağımız. Terörle mücadele yapacaksa yanlış muhataplarla yapmamalı, Türkiye ile yapması lazım. Yeni yönetimin bu düşüncede olduğunu işitiyoruz.

3- Türk halkının ABD konusunda çok olumsuz bir algısı var. 15 Temmuz'da derinleşen bu olumsuz algıyı düzeltmek için gözle görülür adımlar bekliyoruz. PYD konusunda gök kubbede söylenecek ne kadar laf varsa söyledik. Artık ‘bilemiyoruz' diyecek halleri yok. ABD son zamanlarda Fırat Kalkanı ve DEAŞ ile mücadele konusunda daha olumlu yaklaşıyor. Türkiye, Rusya ve kısmen İran'ın aldığı inisiyatifi destekleme konusunda bizimle birlikte hareket etmek istiyorlar. Bu da önemli bir şey.

Soru: İngiltere bugün El Bab'ı vurdu?

Rusya ile kapsamlı askeri angajman sayılacak anlaşma yaptık. Hava harekâtları için, tatsız bir olay yaşanmasın diye. Diğer koalisyon ülkeleri ve ABD için de benzer çalışmalar yapılıyor.

CENEVRE'DEKİ KIBRIS GÖRÜŞMELERİ

Soru: Cenevre'de ne oluyor?

İşin ekonomik boyutunda bir şey olursa farklılık nasıl giderilir, detayları olacak. Şu anda görüşmelerde birbirlerini yokluyorlar. Kim ne kadar isteyecek? Olgunlaşma olursa, görüşmeler daha üst düzeye taşınır. Sorun görmüyoruz, bizim görüşümüz çok net. Kıbrıs'ta 60'lı, 70'li yıllardaki duruma dönülmemesi için Türkiye'nin etkin garantisi ve güvenlik konusu tartışma dışındadır. Yönetimin adil olması, toplulukların haklarının teminat altına alınması, 4'lü özgürlüğün sağlanması. Bütünleşik Kıbrıs'tan bahsediyoruz. Bu anlaşma sağlandığı zaman Türkiye, Kıbrıs bakımından AB'ye girmiş gibi muamele görmeli.

Bülent AYDEMİR / ANKARA