19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Ordu Kabataş
GÜNDEM

Ordu Kabataş'ta 40 öğrenci hastanelik oldu

Alanket Ortaokulu'nda öğrenim gören 40 öğrencide, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri görülmesi üzerine öğrenciler hastaneye kaldırıldı

19 Ocak 2017 Perşembe, 17:23:04 Güncelleme: 17:25:09 AA

Ordu'nun Kabataş ilçesinde, 40 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İlçede taşımalı eğitim verilen Alanket Ortaokulu'nda öğrenim gören 40 öğrencide, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri görülmesi üzerine yönetim, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Ambulanslarla Kabataş Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenciler müşahede altına alındı.

Hastane yetkilileri, besin zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Şaban Karataş, AA muhabirine, çocukların gıda zehirlenmesi şüphesiyle rahatsızlıklarını dile getirmesi üzerine okul idaresi tarafından sağlık ekiplerine haber verildiğini söyledi.

Hastaneye kaldırılan çocukların durumunun iyi olduğunu belirten Karataş, "Konuyla ilgili inceleme başlattık. Yemeklerden numune alındı. Okulda aynı yemekten 278 öğrenci yemiş. 40 öğrenci yemekten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Diğer öğrencilerde sorun yok ancak okul yönetimi sorun yaşamayan öğrencileri de takip ediyor." dedi.

Karataş, doktor nezaretinde serum verilen çocukların tedavilerinin ardından taburcu edileceklerini kaydetti.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
16 başsavcının görev yeri değişti
GÜNDEM

FETÖ savcısı Kodalak, Yargıtay Başsavcısı oldu!
Suriye sınırında mühimmat ele geçirildi
GÜNDEM

Suriye sınırında yakalandılar!
Binali Yıldırım'dan ABD'ye: Türkiye ile daha yakın çalışacağını söylüyor, bunlar güzel şeyler
GÜNDEM

Yıldırım'dan Trump'a 3 net mesaj!
Hüsnü Mahalli'ye 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davası
GÜNDEM

Hüsnü Mahalli'nin 7 yıl hapsi istendi
Çukurca'daki operasyonda PKK'ya ait 3 sığınak bulundu
GÜNDEM

PKK'ya ait 3 sığınak bulundu
Kadir Güntepe'nin eşi de FETÖ'den gözaltına alındı
GÜNDEM

Kadir Güntepe'nin eşi de FETÖ'den gözaltına alındı
Iraklı gencin ölümünde 30 bin dolar şüphesi!
GÜNDEM

IRAKLI GENCİN ÖLÜMÜNDE 30 BİN DOLAR ŞÜPHESİ!
Fethiye'de örülen anne atkıları Dağlıca 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na yollandı
GÜNDEM

ANNE DUALARIYLA ÖRÜLEN ATKILAR ASKERLERE GÖNDERİLDİ
16 başsavcının görev yeri değişti
GÜNDEM

FETÖ SAVCISI KODALAK, YARGITAY SAVCISI OLDU!
Binali Yıldırım'dan ABD'ye: Türkiye ile daha yakın çalışacağını söylüyor, bunlar güzel şeyler
GÜNDEM

YILDIRIM'DAN TRUMP'A 3 NET MESAJ!
Keban'dan Elazığ'a küvezdeki bebeğini emzirmeye giderken kazada öldü
GÜNDEM

KAHREDEN KAZA! KÜVEZDEKİ BEBEĞİNİ EMZİRMEYE GİDİYORDU
Suriye sınırında mühimmat ele geçirildi
GÜNDEM

SURİYE SINIRINDA YAKALANDILAR!