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Yasir Muvvafoğ Cabbar Mersin
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Iraklı gencin ölümünde 30 bin dolar şüphesi!

Iraklı 23 yaşındaki Yasir Muvvafoğ Cabbar'ın ölümüyle ilgili 2 arkadaşı gözaltına alındı. Cabbar'ın üzerindeki 30 bin dolar için öldürüldüğü iddia edildi

19 Ocak 2017 Perşembe, 17:27:36 Güncelleme: 17:30:45 DHA

Mersin'de sokak ortasında öldürülen Iraklı 23 yaşındaki Yasir Muvvafoğ Cabbar'ın katil zanlısı olduğu belirlenen 2 arkadaşı yakalandı.

Merkez Toroslar İlçesi Kurdali Mahallesi'nde 13 Ocak'ta evine giden Yasir Muvvafoğ Cabbar, 14 kurşunla vurularak öldürüldü. 2 ay önce Mersin'e geldiği belirlenen Cabbar'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada arkadaşları olduğu belirlenen 27 yaşındaki Münir C. ile 28 yaşındaki Serdar E. katil zanlısı olarak gözaltına alındı.

30 BİN DOLAR İDDİASI

Cabbar'ın üzerine bulunan 30 bin doları için cinayeti işledikleri ileri sürülen, ancak iddiaları kabul etmeyen 2 şüpheli tutuklandı.

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