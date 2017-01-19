19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Keban Elazığ Nurgül Celayir
GÜNDEM

Keban'dan Elazığ'a küvezdeki bebeğini emzirmeye giderken kazada öldü

37 yaşındaki Nurgül Celayir, hastanede küvezde tutulan bebeğini emzirmeye giderken eşinin kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti

19 Ocak 2017 Perşembe, 17:46:02 Güncelleme: 17:52:05 DHA

Elazığ-Keban karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan araç içerisinde bulunan Nurgül Celayir olay yerinde yaşamını yitirirken, kocası İskender ve kayınvalidesi Feride Celayir yaralandı.

Kazada yaralanan sürücü İskender Calayir'in, eşi Nurgül'ü hastanede küvezindeki bebeklerini emzirmeye götürdüğü öğrenildi.

Keban İlçesi'nden Elazığ'a gelmekte olan İskender Celayir yönetimindeki 34 AJ 3766 plakalı özel otomobil, karayolunun 20'nci kilometsinde, sürücüsünün direksiyon hekimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Otomobil sürücüsü İskender Celayir ile annesi Feride Celayir ağır yaralanırken, eşi Nurgül Celayir (37) olay yerinde hayatını kaybetti.



Kazadan sonra haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından burada yaralılara yapılan ilk madühalenin ardından Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Nurgül Celayir’in cesedi Fırat Üniversitesi Morgu'na kaldırıldı.

Kaza yerine gelen sürücü İskender Celayir'in babası, Mustafa Celayir, gelininin öldüğünü görünce yol kenarına yığılıp kaldı.

Keban Nüfus Mdürlüğü'nde memur olarak çalışan ve doğum izninde bulunan Nurgül Celayir'in yeni doğum yaptığı ve Fırat Üniversitesi Hastaneleri'ndeki küvezde bulunan bebeğini emzirmek için eşi ve kayınvalidesiyle birlikte Keban’dan Elazığ’a gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Fethiye'de örülen anne atkıları Dağlıca 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na yollandı
GÜNDEM

Anne dualarıyla örülen atkılar askerlere gönderildi
Iraklı gencin ölümünde 30 bin dolar şüphesi!
GÜNDEM

Iraklı gencin ölümünde 30 bin dolar şüphesi!
16 başsavcının görev yeri değişti
GÜNDEM

FETÖ savcısı Kodalak, Yargıtay savcısı oldu!
Ordu Kabataş'ta 40 öğrenci hastanelik oldu
GÜNDEM

40 öğrenci hastanelik oldu
Binali Yıldırım'dan ABD'ye: Türkiye ile daha yakın çalışacağını söylüyor, bunlar güzel şeyler
GÜNDEM

Yıldırım'dan Trump'a 3 net mesaj!
Suriye sınırında mühimmat ele geçirildi
GÜNDEM

Suriye sınırında yakalandılar!
16 başsavcının görev yeri değişti
GÜNDEM

FETÖ SAVCISI KODALAK, YARGITAY SAVCISI OLDU!
Fethiye'de örülen anne atkıları Dağlıca 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na yollandı
GÜNDEM

ANNE DUALARIYLA ÖRÜLEN ATKILAR ASKERLERE GÖNDERİLDİ
Iraklı gencin ölümünde 30 bin dolar şüphesi!
GÜNDEM

IRAKLI GENCİN ÖLÜMÜNDE 30 BİN DOLAR ŞÜPHESİ!
Erdoğan Hakan Fidan'ı kabul etti
GÜNDEM

ERDOĞAN HAKAN FİDAN'I KABUL ETTİ
Suriye sınırında mühimmat ele geçirildi
GÜNDEM

SURİYE SINIRINDA YAKALANDILAR!
Binali Yıldırım'dan ABD'ye: Türkiye ile daha yakın çalışacağını söylüyor, bunlar güzel şeyler
GÜNDEM

YILDIRIM'DAN TRUMP'A 3 NET MESAJ!