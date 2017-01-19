Keban'dan Elazığ'a küvezdeki bebeğini emzirmeye giderken kazada öldü

Elazığ-Keban karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan araç içerisinde bulunan Nurgül Celayir olay yerinde yaşamını yitirirken, kocası İskender ve kayınvalidesi Feride Celayir yaralandı.



Kazada yaralanan sürücü İskender Calayir'in, eşi Nurgül'ü hastanede küvezindeki bebeklerini emzirmeye götürdüğü öğrenildi.



Keban İlçesi'nden Elazığ'a gelmekte olan İskender Celayir yönetimindeki 34 AJ 3766 plakalı özel otomobil, karayolunun 20'nci kilometsinde, sürücüsünün direksiyon hekimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.



Otomobil sürücüsü İskender Celayir ile annesi Feride Celayir ağır yaralanırken, eşi Nurgül Celayir (37) olay yerinde hayatını kaybetti.





Kazadan sonra haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından burada yaralılara yapılan ilk madühalenin ardından Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Nurgül Celayir’in cesedi Fırat Üniversitesi Morgu'na kaldırıldı.



Kaza yerine gelen sürücü İskender Celayir'in babası, Mustafa Celayir, gelininin öldüğünü görünce yol kenarına yığılıp kaldı.



Keban Nüfus Mdürlüğü'nde memur olarak çalışan ve doğum izninde bulunan Nurgül Celayir'in yeni doğum yaptığı ve Fırat Üniversitesi Hastaneleri'ndeki küvezde bulunan bebeğini emzirmek için eşi ve kayınvalidesiyle birlikte Keban’dan Elazığ’a gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.