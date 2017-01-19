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Bitlis'te terör operasyonu

Bitlis'te terör örgütüne yönelik operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği, 5 sığınağın imha edildiği bildirildi

19 Ocak 2017 Perşembe, 18:13:25 Güncelleme: 18:17:11 AA

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca "Teröristle Mücadele Harekatı" kapsamında kış operasyonlarına devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Bitlis merkeze bağlı Başmaklı, Balcılar ve Ilıcak köyleri kırsalında 11 Ocak'ta başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma" operasyonunun sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devam eden operasyon esnasında teröristlerle 14 Ocak'ta temas sağlanmış olup, çıkan çatışmada 6 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca yapılan temas aramasında ise 5 sığınak ve bir avcı boy çukuru bulunarak imha edilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden ve sığınaklarda 5 kalaşnikof piyade tüfeği, bir keskin nişancı tüfeği, 2 el bombası ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar zaman mevhumu gözetmeksizin Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir."

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