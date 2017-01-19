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Devlet Bahçeli'den "Bakanlık" iddialarına yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın "Bakanlık" açıklamasıyla ilgili açıklamada bulundu

19 Ocak 2017 Perşembe, 18:36:06 Güncelleme: 20:05:57 HABERTURK.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın, "yeni sistemde MHP'li bakanlar da olabilir" yönündeki sözlerine ilişkin, "Zannederim, karanlıkta göz kırpmışlar, bizim haberimiz yok." dedi.

Bahçeli, Mecliste basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Anayasa değişiklik sürecinin başlamasının ardından, teklifin TBMM'de, gerek komisyonda gerekse Genel Kurulda görüşülmesi sırasında, özellikle CHP'nin bazı sözcülerinin, televizyonlarda araştırmacı yazar olarak konuşma hakkı elde etmiş olanların değerlendirmelerinde, MHP'ye karşı haksız suçlamaların yapıldığını söyledi.

MHP'nin, milletin talep ve beklentileri doğrultusunda, inanmış olduğu yolla bir anayasa değişikliğini yapma kararı almasına ilişkin kimseyle herhangi bir pazarlık yapmadığını belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bu pazarlık konusunu özellikle CHP'nin grup başkanvekilleri, İzmir milletvekillerinden birisi, bir de Deniz Baykal Bey'in zannediyorum, konuşmaları sırasında, üzerine yapmış olduğu vurgulamalar var. Bunları şiddetle reddediyorum ve bu tür söylemleri de kınıyorum."

Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın, gelecekle ilgili yapmış olduğu değerlendirmelere ilişkin ise öyle bir soruya cevap verebilecek durumda olmadıklarını söyledi.

Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın, "yeni sistemde MHP'li bakanlar da olabilir" yönündeki sözlerine ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

"Zannederim, karanlıkta göz kırpmışlar, bizim haberimiz yok. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde MHP kökenli değerli milletvekilleri var. Eğer onları kastetmişler ise o zaten AKP'nin kendi meselesidir. Bunların MHP kökeni ile ilgili yorumlamaları çok geride kalmıştır. Eğer o şahsiyetleri değerlendirme gibi bir ihtiyaç hissediyorlarsa bu AKP'nin bileceği bir konudur. O tür bir tasarrufa da saygı duyarız. Ama karanlıkta göz kırpılmışsa MHP'nin haberi yok." dedi.

Böyle bir teklif gelmesi halinde ne olacağı sorusuna Bahçeli, pazarlık anlamı taşıyabilecek, mevcut anayasa değişikliğini gölgeleyebilecek herhangi bir yaklaşımı kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirtti.

Bu durumun bugün veya yarın için fark etmeyeceğini aktaran Bahçeli, "Bahse konu 2019 ise daha 3 sene var. Kim öle, kim kala." dedi.

Anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Bahçeli, "Birinci turdaki genel eğilim ikinci turda aynısı ile devam etmektedir. Bunun yorumu şudur: Anayasa değişikliği millet huzuruna çıkabilecek bir yola girmiştir, referandum bu gidişatla kaçınılmaz olacaktır. Onun da tarihini zannediyorum siyasi iktidar belirler." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"İçeride 'evet' diyoruz, kamuoyunda, millet huzurunda da 'evet' deriz. Kampanyamız 'evet' üzerine kuruludur. Uzun zamandan bu yana bazı CHP sözcüleri açık oyla ilgili tartışma yapıyorlar. Bütün tercihlerin netleştiği dönemde gizli oylamayı nerede yaparsanız yapınız, karanlık bir hücrede de yapsanız eğer onun tercihi belliyse o bir anlamda açık oy demektir. Yani kalkıp da deve kuşu gibi kafayı kuma gömmenin bir manası yok. Ben gidiyorum, perdeyi de çekiyorum, oyumu da kullanıyorum; benim oyum 'evet'. Bunu ister herkes görsün, ister görmesin, benim oyum 'evet'. Bunun açığı, kapalısı yok."

Bahçeli, referandum sürecinde AK Parti ile birlikte kampanya yürütülmesinin söz konusu olup olmadığına ilişkin, "Biz iki ayrı tüzel kişiliğiz. Bizim kendi üslubumuza göre 'evet' diyeceğimiz söylemlerimiz olur." dedi.

Yoruldunuz mu sorusuna ise Bahçeli, "Bizde bir yorgunluk hissi yok şu anda. Herhalde ileriki günlerde dinleniriz." diye konuştu.

Bahçeli, referandum sonucuna ilişkin, halkın bu anayasa değişikliğini kabul edeceği yönünde bir inancının bulunduğunu kaydetti.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMESİ

Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede de Kılıçdaroğlu ile samimi bir ortam içerisinde, karşılıklı saygıya dayalı bir üslupla görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun, Mecliste hem kendisinin hem grup yöneticilerinin hem de CHP yöneticilerinin taşımış olduğu kaygıları bir kez de kendisine ilettiğini vurgulayan Bahçeli, "Biz de kendi düşüncemizi ifade etmişizdir. Bunlar o kaygıyı devam ettirirken biz de sonuç almaya gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı

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