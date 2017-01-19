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DEAŞ operasyonunda ele geçirenlerle ilgili Reina iddiası

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a ait cephaneliğe operasyon düzenleyen güvenlik güçleri 20 kişiyi gözaltına alırken çok sayıda mühimmat ele geçirdi

19 Ocak 2017 Perşembe, 18:53:16 Güncelleme: 21:31:54 HABERTURK.COM

Gaziantep'te polis, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 30 Aralık 2016 tarihinde yaptığı operasyonda 20 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslardan ev ve işyerilerinde yapılan aramalarda 3.5 kilo ağırlığında TNT, 2 infilak kapsülü, 2 buton, ikisi kuru sıkıdan çevrilme toplam 3 tabanca, 12 mermi, 2 av tüfeği, 66 av tüfeği fişeği ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Emniyette sorgulanan 20 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sekv edildi.

PATLAYICIYILAR İSTANBUL'A ULAŞAMADAN ELE GEÇİRİLDİ
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanan DEAŞ'lı İlyas Polat'ın evinde ele geçirilen patlayıcının Reina'da kullanılacağı iddia edildi. İlyas Polat'ın, evinde ele geçirilen 3.5 kilo TNT'nin Yılbaşı Gecesi Reina'ya saldırı düzenleyen terörist Abdulgadir Masharipov'a ulaştıramadan yakalandığı öne sürüldü. Patlayıcının Masharipov'a gönderilmek üzere hazırlandığı, ancak operasyon düzenlenince teröriste ulaştırılamadığı belirtildi.

EYLEM ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğün'de gözaltında tutulan Abdulgadir Masharipov, patlayıcılar kendisine ulaşamadığı için eylem şeklini değiştirmişti. DEAŞ'lı terörist, uzun namlulu silahla Reina'ya girip 39 kişiyi katletmişti. Gaziantep polisinin operasyonu sayesinde Reina'da daha büyük bir katliamın önlendiği ortaya çıktı.

Yusuf KILIÇ/ GAZİANTEP

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