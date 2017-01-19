Mardin'de teröristlerin toprağa gömdüğü cephanelik bulundu

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik olarak yapılan operasyonda, cephanelik ele geçirildi. Silah ve patlayıcıların Mardin polisinin arka arkaya yaptığı baskınlardan sonra kaçan PKK'lı teröristlerce toprağa gömüldüğü belirlendi.





Mardin'in Nusaybin ilcesinde PKK/ KCK terör örgütüne yönelik güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda yapılan arama tarama çalışmalarında, Fırat Mahallesi Kordon Sokaktaki kazılarda toprak altına gömülü; 1 adet roket atar silahı, 1 adet kalaşnikof silah, 1 adet biksi silah, 15 adet kalaşnikof ve bixi şarjörü, kalaşnikof silaha ait yaklaşık 300 adet fişek, biksi silaha ait 100-150 adet şerit halinde fişek 4 adet roket atar mühimmatı, 7 adet roket atar sevk fişeği, 3 adet boru tipi EYP, 2 adet küçük tüp içerisinde EYP ele geçirildi. Silah ve patlayıcıların polisin yaptığı operasyonlar sonucu kaçan terör PKK'nın toprağa gömdüğü belirtildi.

Neşet DİŞKAYA