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Mardin'de teröristlerin toprağa gömdüğü cephanelik bulundu

Mardin'de PKK'nın toprağa gömdüğü cephanelik güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi

19 Ocak 2017 Perşembe, 18:59:38 Güncelleme: 19:02:47

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik olarak yapılan operasyonda, cephanelik ele geçirildi. Silah ve patlayıcıların Mardin polisinin arka arkaya yaptığı baskınlardan sonra kaçan PKK'lı teröristlerce toprağa gömüldüğü belirlendi.



Mardin'in Nusaybin ilcesinde PKK/ KCK terör örgütüne yönelik güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda yapılan arama tarama çalışmalarında, Fırat Mahallesi Kordon Sokaktaki kazılarda toprak altına gömülü; 1 adet roket atar silahı, 1 adet kalaşnikof silah, 1 adet biksi silah, 15 adet kalaşnikof ve bixi şarjörü, kalaşnikof silaha ait yaklaşık 300 adet fişek, biksi silaha ait 100-150 adet şerit halinde fişek 4 adet roket atar mühimmatı, 7 adet roket atar sevk fişeği, 3 adet boru tipi EYP, 2 adet küçük tüp içerisinde EYP ele geçirildi. Silah ve patlayıcıların polisin yaptığı operasyonlar sonucu kaçan terör PKK'nın toprağa gömdüğü belirtildi.

Neşet DİŞKAYA

 

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