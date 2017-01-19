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Tokat'ta kaybolan zihinsel engelli aranıyor

Arama çalışmaları 1,5 metrelik karın olduğu bölgede zor şartlar altında sürdürülüyor

19 Ocak 2017 Perşembe, 19:02:25 Güncelleme: 19:06:31 AA

Erbaa ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları 1,5 metrelik karın bulunduğu bölgede zor şartlar altında sürdürülüyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 50 kilometre uzaklıktaki Kuzköy Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 29 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet Alıcı, 6 Ocak 2017 günü evinden ayrıldıktan sonra kayboldu.

Alıcı, ailesi ve vatandaşların aramalarına rağmen bulunamayınca jandarma ekiplerinden yardım istendi.

Kuzköy Mahallesi Muhtarı Şükrü Yurtalan, yaptığı açıklamada Alıcı'nın kaybolduğu tarihten bugüne kadar arama çalışmalarının sürdüğünü, yoğun kar olması sebebiyle aramaların güçlükle ilerlediğini ifade etti.

Yurtalan, "Köyümüzde kaybolan vatandaşımızı arama çalışmalarına yoğun tipi ve kar nedeni ile güçlükle de olsa jandarma ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) görevlileri ve vatandaşlar ile devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda ulaşırız. Alıcı'nın kaybolduğu alanda yaklaşık 1,5 metre kar var. AFAD ekipleri bugün zor şartlar altında aramalar yaptı. Şu ana kadar herhangi bir iz veya emareye rastlanmadı. Arama çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Öte yandan, bölgede, Alıcı'nın kaybolduğu tarihte kar kalınlığının birkaç santimetre dolayında olduğu, sonrasında ise 1,5 metreye ulaştığı belirtildi.

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