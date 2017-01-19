Aylin Nazlı Aka'dan kelepçeli protesto

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri yapılırken, kendisini Meclis kürsüsünde mikrofona kelepçeledi.
TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Aylin Nazlıaka'nın kendisine söz verilmeden kürsüye geldiğini belirterek, oturuma ara verdi.
Nazlıaka'nın kelepçeli eyleminin ardından Meclis'te tartışma yaşandı. Aranın ardından oturumu açan Bahçekapılı, Nazlıaka'nın eyleminin devam etmesi üzerine oturuma tekrar ara verdi.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER