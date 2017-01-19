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Aylin Nazlıaka
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Aylin Nazlı Aka'dan kelepçeli protesto

CHP'den ihraç edilen Aylin Nazlıaka, anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri devam ederken kendisini Meclis kürsüsüne kelepçeledi

19 Ocak 2017 Perşembe, 19:04:37 Güncelleme: 19:13:05 DHA

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri yapılırken, kendisini Meclis kürsüsünde mikrofona kelepçeledi.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Aylin Nazlıaka'nın kendisine söz verilmeden kürsüye geldiğini belirterek, oturuma ara verdi.

Nazlıaka'nın kelepçeli eyleminin ardından Meclis'te tartışma yaşandı. Aranın ardından oturumu açan Bahçekapılı, Nazlıaka'nın eyleminin devam etmesi üzerine oturuma tekrar ara verdi.

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