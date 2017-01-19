Uzmanlardan ailelere karne uyarısı

Yarıyıl tatili nedeniyle tüm Türkiye'de karne heyecanı yaşayacak öğrenciler, bir dönem boyunca verdikleri emeklerinin karşılığı olan karnelerini almayı sabırsızlıkla bekliyor.

Uzmanlar ise çocukların karne notlarına göre yargılanmaması, başka öğrencilerle kıyaslanmaması ve karnesinde zayıf olan öğrencilere uygulanacak davranış biçimleri konusunda ailelere uyarıda bulundu.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Psikolojik ve Sosyal Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Özlem Tolan, her çocuğun başarı durumunun aynı olmadığını söyledi.

Tolan, ebeveynlerin aşağılamadan, azarlamadan ve onlara psikolojik şiddet uygulamadan, başarılı oldukları dersler için çocuklarını takdir etmeleri gerektiğini belirterek, ailelerin öğrencilerin başarısız oldukları dersler ve alanlar için de çözüm odaklı yaklaşmalarının önemini vurguladı.

"KARNESİNDE ZAYIF OLAN ÇOCUKLAR DA TATİLİ HAK EDİYOR"

Karne dönemlerinin bazı çocuklar için adeta bir kabus haline gelebildiğine işaret eden Yrd. Doç. Dr. Tolan, karnedeki zayıflar nedeniyle çocukların çok fazla korku, kaygı ve huzursuzluk yaşayabildiğini anlattı.

Tolan, bunun önüne geçmenin ebeveynlerin vereceği tepkilere ve davranışlara bağlı olduğunu dile getirerek, "Anne babalar çocuklarını asla başka çocuklar ile kıyaslamasın. Bu, öz güven kaybına ve çocukların kendisini değersiz görmesine yol açar. Karnesinde zayıf olan çocuklar da tatili hak ediyor." dedi.

Yrd. Doç. Dr. Tolan, "Çocuğumuzun başarısını övelim, onu takdir edelim, ona sarılalım. Çocuğumuzun başarısından mutlu olduğumuzu ebeveyn olarak onlara hissettirelim. 15 günlük zaman diliminde çocuklarımızla kaliteli zaman geçirmek çok önemli. Alınacak maddi hediyeler yerine onlarla kaliteli zaman geçirmek ve etkileşim halinde olmak çocuklarımızın psikolojik dünyasına çok iyi gelir." diye konuştu.

"KENDİ HATALARIMIZIN DA OLDUĞUNU İŞİN İÇİNE KATIN"

DÜ Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Tahsin Kula, sömestir tatilinde çocukların ders çalışmayı tamamen bırakmak yerine biraz vites küçültmesi gerektiğini söyledi

Çocukların eğitim süreci içerisinde zorlandığına ve zihin dağınıklığı yaşadığına işaret eden Kula, şunları söyledi:

"Çocuklarınızın başarısızlığını değişik yerlerde aramayın. Kendi hatalarımızın da olduğunu işin içerisine katarak daha farklı yöntemler geliştirin. Velilerin tatilde çocukları ile vakit geçirmesi çok önemli. Çocuklara kısa sureler ve dualar ile şiir ezberletin. Bu çocuğun hem zihnini güçlendirir hem de öz güvenini artırır."