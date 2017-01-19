20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Reina katliamcısı
GÜNDEM

Reina katliamcısının kaçış planı ortaya çıktı

İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan Reina saldırganı Abdulkadir Maşaripov'un kaçış planı deşfire oldu. Polis olayda kullanılan silahın Konya'dan geldiği bilgisine ulaştı

19 Ocak 2017 Perşembe, 19:45:01 Güncelleme: 20:37:48 İHA

Esenyurt'ta yakalanan terörist Abdulkadir Maşaripov'un, Rakka'ya kaçış planı ortaya çıkarken, teröristin kullandığı kaleşnikof marka silahın Konya'dan geldiği öğrenildi.

Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ortaköy'deki gece kulübüne yönelik saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Maşaripov ile Iraklı Ali Jameel Mohammed'in İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.

Terör ve istihbarat uzmanları tarafından yapılan sorgulamalarda teröristin Rakka'ya kaçış planı ortaya çıktı.

Teröristin Esenyurt'ta kaldığı evi kiralayan terör örgütü DEAŞ üyesi Iraklı Ali Jameel Mohammed'in verdiği ifadeye göre, Abdulkadir Maşaripov'un Esenyurt'taki adresten önce Silivri'ye ardından da Çanakkale'ye geçeceği öğrenildi.

Çanakkale'de bir gece kalacağı öğrenilen teröristin İzmir'e ardından Hatay'a, oradan da Rakka'ya kaçacağı ortaya çıktı.

Öte yandan Reina saldırısıyla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekiplerinin, teröristin kullandığı kaleşnikof marka silahın Konya'dan Zeytinburnu'na geldiğini tespit etti.

Teröristin silahları Zeytinburnu'nda bir çanta içerisinde aldığı öğrenilirken, terörle Mücadele ekiplerinin silahı teröriste ulaştıran şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İstanbul emniyetinde il içi atamalar belli oldu
GÜNDEM

İstanbul emniyetinde flaş atamalar
Polis üniformasıyla eylem hazırlığındaki 2 kişi yakalandı
GÜNDEM

DHKP-C'nin hain planı deşifre oldu
İstanbul'da elektrik kesintisi
GÜNDEM

İstanbul'da elektrik kesintisi
Terör şehidi Berkay Akbaş'ın ailesinden vakıf ve derneklere bağış
GÜNDEM

Terör şehidi Akbaş'ın ailesinden anlamlı davranış
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki 7. iddianame
GÜNDEM

"Hayırlı olsun ihtilal oldu, Hulusi Akar'ı da aldık"
İstanbul Valiliğinden "kimlik" açıklaması
GÜNDEM

YGS'ye girecek öğrenciler dikkat!
Deniz Baykal: Köprüden önce son çıkış
GÜNDEM

BAYKAL: KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ
Reina katliamcının oğlunu elinde tutan 3 DEAŞ’lı aranıyor
GÜNDEM

'HER YERDE ARANIYORSUN' DİYEREK ÇOCUĞU ALMIŞLAR

Kemal Kılıçdaroğlu: Referandumdan kesinlikle 'Hayır' çıkacak
GÜNDEM

'REFERANDUMDAN KESİNLİKLE 'HAYIR' ÇIKACAK'
Ankara'da silahlı saldırı: 1 kişi öldü
GÜNDEM

BAŞKENT'TE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Can Paker, Cumhurbaşkanlığı sistemini değerlendirdi
GÜNDEM

CAN PAKER: BAŞKANLIK 80 YILLIK MÜCADELENİN SONUCU

Bursa'da bir sürücü önce kaza yaptı sonra otomobilini yaktı
GÜNDEM

ÖNCE KAZA YAPTI SONRA OTOMOBİLİNİ YAKTI