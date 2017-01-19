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Şehit babasından yalan haber tepkisi

Diyarbakır'daki saldırıda şehit olan polis memuru Şenali Ocak'ın ailesi, cenazenin cemevinden kaldırılmasına izin verilmediği yönündeki iddialara tepki gösterdi

19 Ocak 2017 Perşembe, 21:22:26 Güncelleme: 21:27:14 AA

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısında şehit olan İzmirli polis memuru Şenali Ocak'ın ailesi, şehidin cenazesinin cemevinden kaldırılmasına izin verilmediği yönündeki iddialara tepki gösterdi.

Çiğli ilçesinde şehitin evinin önüne kurulan çadırda taziyeleri kabul eden şehit babası Mehmet Ali Ocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı basın organlarında şehidin cenazesinin cemevinden kaldırılmasına izin verilmediğini yönünde haberlerin yalan olduğunu söyledi.

Yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen şehit babası, "Bunlar hep yalandır. Ben kendi isteğim üzerine camiden kaldırdım. Yalan yazan gazetelere tepkiliyim. Bıraksınlar ben acımı kendin yaşayayım. Beni bu duruma düşürmesinler. Benim evladım şehit olmuş. Benim zaten şuurum yerinde değil, aklım başımda değil. Kimseden tepki görmedim, yanlışlık görmedim. Kendim camiden kaldırılmasını istedim. Bu olaya çok üzülüyorum." dedi.

Ocak, iddiayı haberleştiren basın kuruluşlarına karşı yasal yollara başvuracağını da sözlerine ekledi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Şenali Ocak, Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Işıkkent Mezarlığı'nda defnedilmişti.

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