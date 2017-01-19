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Konya'da uçak seferleri iptal edildi

Konya'daki yoğun sis nedeniyle sabaha kadar olan uçak seferlerinin iptal edildiği öğrenildi

19 Ocak 2017 Perşembe, 22:43:15 Güncelleme: 22:44:18 DHA

Konya'da etkili olan yoğun sis hava ve karayolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Yapılan açıklamada sabaha kadar olan uçak seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Konya kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Yapılan açıklamada, sis nedeniyle görüş mesafesinin iyice düşmesi nedeniyle sabah 08.30'a kadar uçuşlar iptal edildi.

Ayrıca yolcuların uçuşlarla ilgili son bilgileri Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Konya Havalimanı'nın internet sitesinden takip etmelerini istendi.

Karayolunda ise görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Yetkililer sürücülerin dikkatli olmaları ve kazalara sebebiyet verilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

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