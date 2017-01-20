Kemal Kılıçdaroğlu: Referandumdan kesinlikle 'Hayır' çıkacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu’ndaki ikinci tur oylamada maddeleri birer birer geçen Anayasa değişikliğinin referandum sürecine ilişkin partisinin yol haritasını ve yürütecekleri kampanyanın detaylarını HABERTÜRK’e anlattı. Kılıçdaroğlu, sorularımıza şu yanıtları verdi:

DAVUTOĞLU’NUN İSMİ BİLE..: TBMM’deki gerilimin çıkış nedeni, milletvekillerinin açık oy kullanmaları. Kabine girmiyorlar. Bu, kendi milletvekillerine güvenmedikleri anlamına geliyor. Açık oy kullananlar denetleniyor, kabine girenler “Neden girdiler?” diye sorgulanıyor. Kabine girdiği için Davutoğlu’nun ismi de not alınıyor; bu doğru değil. Bu yaklaşım; milletvekillerinin, parlamentonun saygınlığına gölge düşürür. Kapalı oy kullanma Anayasa’nın gereği. Milletvekillerinin Anayasa değişikliğinde kapalı bir mekânda vicdanıyla baş başa olup karar vermesi lazım.

BAŞBAKAN MÜDAHALE ETMELİ: Sayın Binali Yıldırım kavganın, gerilimin nereden kaynaklandığını bilse ona da müdahale etmesi lazım. 2 AKP milletvekili geliyor, kontrol ediyorlar, biz onlara müdahale ettiğimiz zaman kıyamet kopuyor. Normalde anayasalar uzlaşmayla çıkarılır. Gerilim, kavga ortamında Anayasa değişikliği yapılmamalıdır.

REFERANDUM TERCİHİ: Vatandaş şöyle bakacak: “Bu Anayasa değişikliği benim hangi sorunumu çözecek? Terör, işsizlik sorununu çözecek mi, TL’nin değerini koruyacak mı, ekonomide istikrarı sağlayacak mı? Hiçbir sorunu çözmüyor; tam tersine vatandaşın sırtına ek yük getiriyor. 550 milletvekili yetmiyormuş gibi 600 yapıyor. Hangi gerekçeyle? Bir Allah’ın kulu bana açıklasın. Bunların maaşını vatandaş ödüyor. Binlerce asgari ücretlerinin hakkını alıp bunlara veriyorsunuz.

MİLLET BUNU KABUL EDER Mİ?: Vatandaş demokrasiye inandığı için referandumda kesinlikle “Hayır” çıkacaktır. Milli irade niteliğini kaybediyor. TBMM, milli iradeyi temsil etmeyecek mi? İradesi zedelenmiş oluyor. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyor, şimdi Saray’ın olacak. Millet bunu kabul eder mi? Siz bir kişiye ipotek eder misiniz? “Hayır”ı, dindarlar, milliyetçiler, ülkücüler, liberaller de savunacaktır. Hepimiz aynı gemideyiz.

BAHÇELİ’NİN DE SORUMLULUĞU: Sayın Bahçeli ile olan görüşmemizi paylaşmam doğru olmaz. Bu ülkenin geleceği konusunda benim de Sayın Bahçeli’nin de sorumluluğu var. Benim görevlerimden biri de Anayasa değişikliğinden duyduğum bütün kaygıları, endişeleri, MHP Genel Başkanı’na aktarmaktı. Bu görevimi yerine getirdim. Tarihe, çocuklara, ülkeme, bayrağıma karşı sorumluluğum var. Türk milletime karşı sorumluluğum var. Bu sorumluluk bilinciyle randevu istedim.

ARKASI GELECEKTİR: Bu değişiklik henüz başlangıç olarak adlandırılıyor AKP tarafından. Anayasa komisyonu üyesi, TBMM kürsüsünden “İlk 4 maddesi değişebilir” dedi. “Pakette böyle bir düzenleme yok” hatırlatması üzerine, “Getirmiyor ama arkası gelecek” diyorlar. Cumhurbaşkanı danışmanları da aynı şeyi söylüyor. Niyeti bu olan bir siyasi harekete nasıl güven duyuluyor? (Sayın Bahçeli ilk 4 maddenin kırmızı çizgileri olduğunu söylemişti) Onu bilemem; Sayın Bahçeli’ye sormak lazım. Anayasa komisyonu üyesi “ilk 4 madde değişebilir” dedikten sonra bunu tekrarladı.

KAMPANYA SÜRECİ: Bu kampanya, bir CHP kampanyası olmayacak. Bu, demokrasiye inananların ortak kampanyası olacak. İçinde muhafazakârı da mütedeyyini de olacak. Kim demokrasiyi, düşünce özgürlüğünü, din ve vicdan özgürlüğünü savunuyorsa çalışacaklar. Ben bir yere gideceğim, onlar başka bir yere. Köy köy, sokak sokak, bütün kanallar Türkiye sathında gezilecek. Demokrasinin, adaletin, siyasette ahlakın ne kadar önemli olduğunu anlatacağız. Referandumdan kesinlikle “Hayır” çıkacaktır. 15 yıldır iktidarlar; hangi kanunu istediler de çıkaramadılar? Hangi kararı almak istediler de alamadılar. Ülkenin geldiği hale bakın. Bunun son 2 yılı fiili başkanlık sistemi. Terör artmış mı artmamış mı? Ekonomi bozulmuş mu bozulmamış mı? Vatandaş bunu düşünecektir.

"SAYIN BAHÇELİ SÖZ VERMİŞ, SÖZÜNÜN ARKASINDA DURUYOR"

Kılıçdaroğlu, Fox TV’de katıldığı canlı yayında ise MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesine ilişkin soruları yanıtlarken şöyle dedi:

‘DEĞİŞTİR DEMEDİM’: Sayın Bahçeli bir söz vermiş ve bu sözünün arkasında duruyor. Ben de “İlla görüşünü değiştir” diye özel bir öneri götürmedim. Ben bu Anayasa değişikliğinin Türkiye’ye bir felaket getireceğini kendi açımdan, bütün ayrıntılarıyla ortaya koydum. Görüşü değerlendirmek, benim görüşüme itibar edip etmemek, Sayın Bahçeli’nin takdirindedir. Ama bu yapının, anlayışın, Anayasa değişikliğinin Türkiye’yi bir felakete sürükleyeceği, aklı başında olan herkesin bileceği bir gerçektir.

ÇAY SOHBETİ: (Başbakan Binali Yıldırım ile muhalefet kulisinde çay içmesinin eleştirilmesi) Muhalefet kulisine Sayın Başbakan gelmiş, ben tam içeri girerken o da girdi. Kavga mı edelim? Bir anlamda bizim misafirimiz, muhalefet kulisine gelmiş. Oturup çay içildi. Çay içilmesi bile bir eleştiri konusu oluyorsa, AKP hükümetinin Türkiye’yi hangi noktaya getirdiğini oturup düşünmemiz lazım.

SUİKAST İDDİALARI: Koruma ekibi, gelen istihbaratlar üzerine gerekli güvenlik önlemlerini aldı. PKK terör örgütünün doğrudan hedef aldığı lider benim, doğrudur. IŞİD terör örgütünün listesinde olan da benim. Bunu da gayet iyi biliyoruz biz. Bu da söyleniyor bize. Ama bu bizim inandığımız yoldan dönmemizi sağlamaz. Teröre karşı duracağız.

BÜLENT AYDEMİR/GAZETE HABERTÜRK